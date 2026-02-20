شاهد.. رجال الأمن القطريون يؤدون الصلاة أثناء تأمين الأولمبياد الشتوي بميلانو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوره متزلج إيطالي، وثق من خلاله مجموعة من أفراد القوات الأمنية القطرية المشاركة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (ميلانو – كورتينا 2026) وهم يؤدون الصلاة في جماعة على جانب مضمار التزلج.

خشوع في قلب الميدان

أظهر المقطع أفراد القوة القطرية وهم يؤدون الصلاة جماعةً في الميدان المخصص لتأمين فعاليات التزلج، وسط الأجواء الباردة والثلوج التي تغطي المرتفعات الإيطالية.

وعكس الفيديو، الذي صوره المتزلج بإعجاب، انضباطا عاليا وتوازنا بين الالتزام بالواجب الأمني والحفاظ على الشعائر الدينية لرجال الأمن.

"رجال عاهدوا الله".. إشادة عالمية بالأمن القطري

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعاً، حيث أشاد المتابعون بالصورة الحضارية التي تعكسها القوات الأمنية القطرية في المحافل الدولية، وقدرتها على تمثيل هويتها وقيمها في بيئات متنوعة، وعلق بعضهم بالآية التي تقول "رجال عاهدوا الله".

واعتبر الكثيرون أن لقطة المتزلج الإيطالي العفوية هي "رسالة سلام" واحتفاء بالتنوع الثقافي الذي تجمعه الرياضة تحت مظلة واحدة.

مهمة تأمين دولية

وتشارك قوة قطرية التابعة للجنة الأمنية المشاركة في تأمين فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (ميلانو – كورتينا 2026). بناء على اتفاقيات تعاون أمني دولي، مستفيدةً من خبراتها المتراكمة في تأمين الأحداث الرياضية الكبرى، لتعزيز سلامة المشاركين والجماهير في هذا الحدث العالمي.