كيليان مبابي أحدث ضحايا الذكاء الاصطناعي

تعرض النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، لحملة تضليل عبر مقطع فيديو مفبرك بتقنية الذكاء الاصطناعي، زعم أنه أعلن رفضه خوض كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.

وانتشر الفيديو على منصات مثل يوتيوب وفيسبوك وتيك توك، متضمنا تصريحا منسوبا للاعب يقول فيه: "لن ألعب في بلد يعامل الناس كالحيوانات"، مع ادعاءات بأنه انتقد أوضاع المهاجرين على الحدود الأمريكية.

وحصد المقطع أكثر من مليون مشاهدة، مرفقا بعبارات من قبيل: "مبابي لا يريد لعب مونديال 2026 في الولايات المتحدة" و"لن يلعب في أمريكا مهما كان الثمن".

غير أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة. فالفيديو المتداول تم التلاعب به باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ جرى توليد الصوت رقميا ولا وجود لأي تصريح رسمي لمبابي بهذا المعنى.

ويظهر الفيديو مؤشرات واضحة على التلاعب، إذ يبدو الصوت اصطناعيا، كما أن حركة الشفاه لا تتطابق مع المقطع الصوتي، ما يؤكد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في فبركته.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه بالتحقق من المقطع، تبين أن الصور تعود لمؤتمر صحفي عقده اللاعب مع منتخب بلاده قبل مواجهة ألمانيا على المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2025. وقد نشرته صحيفة "دياريو آس" في 7 يونيو/حزيران من العام ذاته.

في ذلك المؤتمر، تحدث مبابي عن تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، واصفا اللقب بأنه "مستحق بنسبة 100%"، دون أن يتطرق إطلاقا إلى كأس العالم 2026 أو إلى الولايات المتحدة.

كما لا يوجد أي سجل في وسائل إعلام موثوقة يشير إلى صدور تصريح من مبابي بشأن مقاطعة المونديال أو انتقاده ملف الهجرة في أمريكا.