أبدى مايكل كاريك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فخره بالتنوع الذي يقدمه ناديه، وذلك بعد التصريحات المثيرة للجدل عن المهاجرين التي أدلى بها جيم راتكليف، أحد ملاك النادي.

مدرب مانشستر يونايتد يعلق على هجوم مالك النادي على المهاجرين في بريطانيا

وفي وقت سابق اليوم، التقى كاريك بوسائل الإعلام للمرة الأولى منذ تصريحات راتكيف وقال: "السير جيم أدلى ببيان ثم أدلى النادي ببيان، لذلك بالنسبة لي فموقعي لايخول لي إضافة أي شئ".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 سياسي سويدي يسخر من توتنهام خلال جلسة برلمانية

سياسي سويدي يسخر من توتنهام خلال جلسة برلمانية list 2 of 2 بالفيديو.. ماذا يعني شهر رمضان لنجم ليفربول إيكيتيكي؟ end of list

وأضاف: "ما يمكنني قوله هو أنني تواجدت في هذا النادي لعدة سنوات ونحن دائما لدينا تأثير عالمي ضخم".

وأوضح كاريك: "نحن دائما فخورون ببيئة وثقافة النادي، والمساواة والتنوع والاحترام للجميع في هذا النادي وهوأمر متبادل يوميا في مانشستر يونايتد".

هجوم راتكليف عن المهاجرين تثير الانتقادات

والأسبوع الماضي، قال راتكليف إن "المملكة المتحدة قد استعمرها المهاجرون" وهي تصريحات قوبلت بإنتقادات واسعة.

وفي مقابلة تليفزيونية قال راتكليف إن من بين تلك التحديات "الارتفاع غير المسبوق في معدلات الهجرة"، مضيفا: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد فيه 9 ملايين أشخاص يحصلون على إعانات، مع تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين. لقد تعرضت المملكة المتحدة للاستعمار، وهذا يكلف الكثير من المال".

وهو ما دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى مطالبة رجل الأعمال البريطاني السير جيم راتكليف بتقديم اعتذار، معتبرًا أن هذه التصريحات "مسيئة وخاطئة".

وأصدر جيم راتكليف فيما بعد بيانا أعتذر فيه عن تصريحاته إذا كانت قد أساءت بعض الأشخاص.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 45 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.