شاهد.. ثنائية رائعة للمغربي بلال الخنوس في الدوري الأوروبي

خطف النجم المغربي الشاب بلال الخنوس الأضواء في ليلة كروية مثيرة بعد تسجيله ثنائية رائعة في مباراة فوز فريقه شتوتغارت الألماني 4-1 على سلتيك الاسكتلندي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، مؤكدا علو كعبه كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في القارة العجوز.

وافتتح الخنوس التسجيل في الدقيقة 15 إذ استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة يسارية قوية سكنت الزاوية اليسرى للحارس.

وفي الدقيقة 28، عزز الدولي المغربي تقدم فريقه بمجهود فردي مميز، بعدما راوغ مدافعين داخل المنطقة ووضع الكرة بهدوء في الشباك، ليؤمن فوز فريقه في ذهاب ملحق دور خروج المغلوب.

بهذه الثنائية، رفع الخنوس (21 عاما) رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم، ليصبح الهداف الأول لشتوتغارت في المسابقات القارية، ويؤكد قيمته كأحد أفضل صفقات النادي في الميركاتو الأخير.