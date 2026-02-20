كورتوا ينضم إلى ديوكوفيتش في ملكية ناد فرنسي

انضم حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا إلى مجموعة مستثمرين متميزة في عملية استحواذ على نادي لو مان من الدرجة الثانية الفرنسية، بقيادة تحالف برازيلي يُدعى مجموعة أوتفيلد.

وأعلن نادي لومان الفرنسي، اليوم الخميس، انضمام الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى مشروع النادي كواحد من الملاك، حيث ظهر الحارس البلجيكي في مقطع فيديو نشره حساب النادي معبراً عن فرحته بالانضمام إلى مشروع الفريق الفرنسي.

وتضم مجموعة أوتفيلد أسماء بارزة في الرياضة مثل لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إضافة إلى بطلي سباقات السيارات فيليبي ماسا وكيفن ماغنوسن.

وقال بيان صادر عن نادي لومان: "بعد استحواذها على حصة في نادي لو مان لكرة القدم هذا الصيف، تخطو مجموعة أوتفيلد إلى الأمام بإتمام عملية الاستحواذ على النادي بالتعاون مع مجموعة معززة من الرياضيين العالميين والمستثمرين الأوروبيين".

وأضاف البيان: "يهدف هذا الالتزام المتزايد إلى تسريع وتوطيد التطوير الهيكلي لنادي لو مان إلى جانب تيري غوميز، رئيس النادي، وستوفر أوتفيلد الموارد اللازمة لدعم وتوسيع نطاق نمو المشروع".

ويحتل نادي لو مان حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدرجة الثانية الفرنسي، بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر تروا.