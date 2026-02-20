أبناء أسطورة ريال مدريد يلعبون لمنتخب الإمارات

خطف آلان سالغادو، نجل أسطورة ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق ميشيل سالغادو، الأنظار بعد ظهوره الرسمي الأول بقميص المنتخب الإماراتي للناشئين، لينضم إلى شقيقه الأكبر الذي يلعب للإمارات أيضا.

شارك آلان سالغادو لأول مرة مع منتخب الإمارات تحت 17 عاماً في تصفيات كأس آسيا، وهي الخطوة الأولى نحو حلم المشاركة في كأس العالم للناشئين. آلان، الذي نشأ وصقل مهاراته في ملاعب دبي، اختار تمثيل الدولة التي عاش فيها معظم حياته، بدلا من انتظار "الماتادور" الإسباني الذي تألق والده بقميصه لسنوات طويلة.

ولم يخفِ الأسطورة ميشيل سالغادو سعادته بقرار نجله، حيث وجه له رسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية قال فيها: "أنا فخور جداً بك لمشاركتك الأولى مع منتخب الإمارات. تذكر كم كان الوصول إلى هنا صعباً، والبقاء سيكون أصعب.. كن مستعداً للقتال وحافظ على تواضعك. أحبك".

الابن الأكبر لسالغادو يلعب للإمارات أيضا

لا يعد آلان الوحيد من عائلة سالغادو الذي اختار تمثيل الإمارات؛ فقد سبقه شقيقه الأكبر ميغيل سالغادو (لاعب إستوريل برايا الحالي)، الذي مثل منتخب الإمارات تحت 20 عاماً في مناسبات سابقة. وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، فإن جميع أبناء النجم الإسباني يحملون الجنسية الإماراتية.

بعد مسيرة حافلة في ريال مدريد كأحد أفضل الأظهرة في تاريخ النادي، ارتبطت حياة ميشيل سالغادو المهنية والشخصية بدبي منذ اعتزاله. وأسس سالغادو في الإمارات أكاديمياته الخاصة في كرة القدم.