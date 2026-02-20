رونالدو يستثمر الملايين في الذكاء الاصطناعي الصحي

أعلن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن خطوة استراتيجية جديدة في مسيرته الاستثمارية، حيث ضخ ما يقارب 6.4 مليون يورو (نحو 6.9 مليون دولار) ليصبح مساهما بنسبة 10% في شركة برو تو كول (Pro2col).

تأتي هذه الخطوة لتعمق شراكته التاريخية مع شركة هيربالايف (Herbalife) المستمرة منذ عام 2013، حيث تهدف الاتفاقية إلى تطوير منصة تقنية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات لتقديم خطط تغذية ولياقة بدنية مخصصة.

ووفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية يهدف هذا الاستثمار إلى تطوير منصة رقمية تستخدم البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول صحية فردية، مع التركيز على أداة برو تو سكور (Pro2Score) لمراقبة المؤشرات الحيوية.

ووصف مهاجم النصر السعودي هذه الخطوة بأنها "تطور طبيعي" لمسيرته سفيرا للعلامة التجارية، مؤكدا رغبته في المساهمة في تغيير طريقة تعامل الناس مع عافيتهم.

من جانبه، اعتبر ستيفان غراتزياني، الرئيس التنفيذي لشركة هيربالايف، أن هذا التعاون يفتح فصلا جديدا يرتكز على التكنولوجيا والابتكار.

على الصعيد المالي، أحدث الخبر انتعاشا فوريا في أسواق المال، حيث قفزت أسهم هيربالايف بنسبة 15% قبل الافتتاح، وهو ما يعد دفعة قوية للشركة التي واجهت تحديات سوقية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة توسيع نطاق المنصة عالميا، لتشمل أسواقا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مطلع عام 2026، بعد نجاح الإطلاق التجريبي في أمريكا الشمالية.

وغاب رونالدو عن مواجهة النصر أمام أركاداغ التركمانستاني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أسيا 2 بهدف إراحته.

ووصل رونالدو إلى هدفه الـ962 في مسيرته الاحترافية، بعد أن قاد فريقه إلى الفوز على الفتح 2-0 في الدوري السعودي للمحترفين.