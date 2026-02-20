خوليان ألفاريز يفكر في وجهة غير متوقعة بعد كأس العالم

تتواصل التقارير الإعلامية في الأرجنتين بشأن مستقبل المهاجم الدولي خوليان ألفاريز، إذ أشارت إذاعة "راديو لا ريد" إلى أن لاعب أتلتيكو مدريد حسم قراره بالانتقال إلى برشلونة عقب نهاية كأس العالم المقبلة.

ووفقا لما نقله الصحفي الأرجنتيني هوغو بالاسوني، فإن ألفاريز يرغب في "الانتقال إلى فريق قادر على المنافسة على الألقاب"، معتبرا أن مرحلته مع أتلتيكو مدريد شارفت على الانتهاء، رغم ارتباطه بعقد مع النادي الإسباني يمتد حتى عام 2030.

وأضاف بالاسوني أن اللاعب الدولي يسعى إلى خوض تجربة جديدة تمنحه فرصا أكبر لحصد البطولات، مشيرا إلى وجود اهتمام سابق من أندية أخرى، من بينها أرسنال الأرجنتيني.

اهتمام كتالوني

ويأتي ذلك في وقت تتحدث فيه تقارير إسبانية عن متابعة برشلونة لعدد من المهاجمين تحسبا لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل، ويعد ألفاريز من بين الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة الرياضية للنادي الكتالوني.

غير أن أي صفقة محتملة ستتطلب اتفاقا مع أتلتيكو مدريد، في ظل القيمة السوقية المرتفعة للاعب ومكانته ضمن أبرز المهاجمين في الدوري الإسباني، حيث تقدر قيمته السوقية .

كما أبدى عدد من لاعبي برشلونة إعجابهم بإمكانات ألفاريز، من بينهم المدافع الشاب باو كوبارسي، الذي وصفه في تصريحات صحفية حديثة بأنه "مهاجم من الطراز العالمي".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من برشلونة أو أتلتيكو مدريد بشأن هذه الأنباء، في وقت تبقى فيه سوق الانتقالات الصيفية المقبلة محور ترقب واسع داخل الأوساط الكروية الأوروبية.

انضم ألفاريز إلى أتليتيكو مدريد في صيف 2024 قادماً من مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى عام 2030، بينما تقدر قيمته السوقية بنحو 100 مليون يورو حسب موقع " ترانسفر ماركت".