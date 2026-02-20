رياضة|بطولات أوروبية|تركيا

فضيحة في الدوري التركي.. ضبط شبكة مراهنات وتلاعب بالمباريات

Soccer Football - Turkish Football Federation (TFF) Press Conference - Istanbul, Turkey - November 24, 2025 General view of Turkey football federation (TFF) logo alongside the Turkey flag REUTERS/Dilara Senkaya
سبق وأصدر القضاء التركي أحكاما بسجن 6 حكام إضافة إلى التحقيق مع أكثر من ألف لاعب (رويترز)
قال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن السلطات التركية اعتقلت 32 مشتبها به اليوم الجمعة بينهم مسؤولو أندية كرة قدم في إطار تحقيق موسع حول مزاعم التلاعب بنتائج المباريات ومراهنات غير قانونية في البطولات المحلية لكرة القدم للمحترفين في البلاد.

وأضاف مكتب المدعي العام في بيان أنه تم تحديد هوية المشتبه بهم وثبت أنهم راهنوا على مباريات تشارك فيها فرقهم بما في ذلك المراهنة على فوز الفرق المنافسة خلال مباريات رسمية.

وتابع البيان أن الشرطة نفذت عمليات في عشر مناطق لاعتقال المشتبه بهم بينما تتواصل الجهود لاعتقال مشتبه به واحد لا يزال طليقا.

ولم يذكر مكتب المدعي العام هوية المشتبه بهم أو الأندية التي ينتمون إليها.

وتنفذ السلطات التركية سلسلة واسعة من التحقيقات والاعتقالات المتعلقة بالمراهنات غير القانونية والتلاعب بنتائج المباريات في البطولات المحلية للعبة في البلاد، بما فيها الدوري الممتاز (دوري الأضواء).

وأوقف الاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكما ومساعدا بسبب المراهنة على المباريات. في حين تم احتجاز واعتقال العشرات بما فيهم رئيس ناد ولاعبين في دوري الأضواء ومعلقين في إطار التحقيقات.

المصدر: الجزيرة + رويترز

