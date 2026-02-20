لماذا يخشى ريال مدريد الحكم كوينتيرو غونزاليس في مباراة أوساسونا؟

يستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا على ملعب إل سادار بقيادة الحكم الأندلسي كوينتيرو غونزاليس، الذي أدار مباراة الفريق الأبيض ضد سيلتا فيغو في سانتياغو برنابيو، والتي انتهت بخسارة ريال مدريد 0-2.

وخلال تلك المباراة شهد الفريق ثلاث حالات طرد: فران غارسيا وكاريراس على أرض الملعب، وإندريك على مقاعد البدلاء، في واحدة من الليالي العصيبة على النادي الملكي هذا الموسم.

وانتقدت قنوات النادي أداء الحكم بعد اللقاء، وظهرت تصريحات حادة انتقدت قراراته على غرار: "لقد تقدم للحصول على المكافآت كما كان يحدث في نظام نيغرييرا" و"إنه من الجدد لكنه متعلم جيدًا".

كما سجلت صحيفة المباراة أن اللاعب داني كارفاخال واجه الحكم بعد انتهاء اللقاء بتصريحات حادة قائلاً: "المستوى الذي تقدمونه وأنتم تبكون بعد ذلك في المؤتمر الصحفي".

بقية تعيينات الجولة

المباراة بين أتلتيكو مدريد وإسبانيول يديرها الحكم الغاليسي أليخاندرو مونيز، مع خافيير إيغليسياس في تقنية الفيديو (VAR).

ريال سوسيداد – أوفييدو يديرها خوسيه لويس مونيرا، مع روبين آفالوس في الفيديو.

ريال بيتيس – رايو فاييكانو يديرها خوان مارتينيز، مع بابلو غونزاليس في الفيديو