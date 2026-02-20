"المعلمون والأطباء أهم".. هكذا علق غوارديولا على العنصرية ضد فينيسيوس

تتواصل ردود الفعل في عالم كرة القدم بشأن الواقعة التي شهدتها مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمتعلقة بالاتهام بتوجيه إساءة عنصرية إلى فينيسيوس.

وعلق مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على القضية خلال مؤتمر صحفي، مؤكدا أن العنصرية ليست مشكلة كرة قدم فقط، بل أزمة مجتمعية أوسع.

وقال غوارديولا: "قلت ذلك الأسبوع الماضي. ليس مكان ولادتك أو لون بشرتك ما يجعلنا أفضل من غيرنا. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. العنصرية موجودة في كل مكان، ليس فقط في كرة القدم، بل في المجتمع. الأمر لا يتعلق بلون البشرة، بل بالسلوكيات".

وأضاف المدرب الإسباني أن الحل يبدأ من التعليم، مشددا على ضرورة الاستثمار في المدارس: "المدارس هي المكان المثالي لتغيير السلوكيات. ادفعوا رواتب أعلى للمعلمين. هكذا تحل المشكلة. ليس للاعبي كرة القدم. يجب أن يكون المعلمون والأطباء هم الأعلى أجرا في المجتمع، وهم الأهم، وليس المدربين".

وتأتي تصريحات غوارديولا في ظل تصاعد الجدل حول الحادثة التي وقعت خلال مواجهة بنفيكا وريال مدريد، والتي أثارت موجة تضامن واسعة مع اللاعب البرازيلي في أوساط كرة القدم الأوروبية.

ولم تصدر بعد قرارات رسمية نهائية بشأن الواقعة، في انتظار استكمال التحقيقات.