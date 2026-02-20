بنفيكا يصعد ضد نجم ريال مدريد ويقدم شكوى رسمية

قدّم نادي بنفيكا البرتغالي شكوى رسمية ضد لاعب وسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، حسبما أفادت صحيفة "أبولا" البرتغالية، بسبب سلوك عنيف مفترض من لاعب الوسط الأوروغواياني خلال مباراة الذهاب من الملحق المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

واعتبر النادي البرتغالي أن فالفيردي ارتكب اعتداء على الظهير السويدي صمويل دال في الدقيقة 83 من المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء، ولم تُسجل أي مخالفة من قبل الحكم، كما لم يتدخل حكم تقنية الفيديو (الفار).

وكان محلل الحكام في صحيفة "آس" إيتورالدي جونزاليس، علق على تلك اللقطة بالقول أنه كان ينبغي طرد فالفيردي. وأوضح قائلاً: "هذه بطاقة حمراء؛ لقد وجّه لكمة بلا سبب، كان يجب طرد فالفيردي، حتى وإن لم يلمس أحدا".

وينتظر بنفيكا الآن أن تصدر لجنة الانضباط في يويفا قرارها قبل مباراة الإياب المقررة يوم الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.