سياسي سويدي يسخر من توتنهام خلال جلسة برلمانية

أثار أداء نادي توتنهام هوتسبر الكارثي في الدوري الإنجليزي الممتاز سخرية سياسي سويدي خلال جلسة في البرلمان الوطني.

وقارن وزير المالية السابق ميكائيل دامبرغ، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بين سياسة السويد الاقتصادية الحالية واستراتيجية التعاقدات في توتنهام.

وقال دامبرغ: "أفكر طبيعيا في توتنهام هوتسبر، المعروف أيضا باسم سبيرز. إنه أحد أعرق الأندية في إنجلترا، ناد غني، يمتلك ملعبا ضخما، وقاعدة جماهيرية كبيرة ومخلصة. كل شيء ليكون فريقا من الطراز الأول. ورغم ذلك، يجد توتنهام نفسه في أزمة، يقاتل في أسفل جدول الترتيب، على بعد نقاط قليلة من الهبوط".

وواصل السياسي السويدي سخريته قائلا إن معاناة توتنهام ليست بسبب نقص الموارد أو الامتيازات، بل بسبب إهدار الفرص، واتخاذ قرارات خاطئة، والتصرف بتسرع، والتفكير على المدى القصير.

وختم ميكائيل دامبرغ مداخلته بتوجيه نقد حاد ومباشر لوزير المالية قائلا: "عندما تكون لديك الفرص ولا تحقق النتائج. سيدتي الرئيسة، هذا بالضبط ما يفعله وزير المالية بالاقتصاد السويدي".

ويعاني توتنهام الذي يضم اللاعبين السويديين بيرغفال وكولوسيفسكي من أسوأ بداياته محليا هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس عشر في الدوري، بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وأُقيل المدرب توماس فرانك في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تحقيقه فوزين فقط في 17 مباراة، قبل أن يُعين المدير الفني السابق ليوفنتوس إيغور تودور مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم.