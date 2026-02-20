رياضة|بطولات عربية|السودان

شاهد.. كوليبالي يفاجئ جماهير الهلال السوداني بتلاوة قرآنية

صورة لللاعب الهلال السوداني أداما كوليبالي يتلو القرآن صفحة الهلال alhilal_s.c انستجرام
لاعب الهلال السوداني أداما كوليبالي مدد عقده مع الفريق لغاية 2030 (مواقع تواصل)
ظهر المالي أداما كوليبالي، لاعب نادي الهلال السوداني، وهو يرتل القرآن الكريم من على سجادة الصلاة احتفاء بقدوم رمضان المبارك.

وتلا كوليبالي سور الفاتحة والقدر والإخلاص بصوت مميز، في مشهد لافت نشره نادي الهلال عبر حساباته الرسمية.

يشغل أداما كوليبالي (20 عاما) مركز الجناح الأيمن في صفوف نادي الهلال السوداني، منذ تعاقده مع النادي في يوليو/تموز 2024.

يُعد حالياً أحد أبرز نجوم الفريق، وارتبط اسم اللاعب بعروض من أندية أوروبية (مثل لانس الفرنسي وريو آفي البرتغالي) وأندية عربية (مثل الترجي التونسي وعروض سعودية) نظراً لتألقه اللافت. لكن الهلال نجح في تمديد عقده مؤخراً حتى عام 2030.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

