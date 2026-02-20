بالفيديو.. الزلزولي يضيف "البانديرو البرازيلية" لمهاراته

في مشهد طريف تزامنا مع أجواء كرنفال البرازيل، ظهر الثنائي البرازيلي أنتوني وناتان، لاعبا فريق ريال بيتيس الإسباني، وهما يعلمان زميلهما المغربي عبد الصمد الزلزولي طريقة العزف على آلة البانديرو البرازيلية، في مقطع فيديو نشره حساب النادي على إكس.

وظهر اللاعبان إلى جانب الزلزولي وهما يشرحان له أساليب العزف والرقص على أنغام الآلة، قبل أن يندمج الأخير سريعا في الأجواء، ليبدأ بالعزف والرقص بمفرده وسط أجواء مميزة.

تعد آلة البانديرو الآلة الموسيقية الوطنية في البرازيل. وهي نوع من الدفوف الإيقاعية التي تتميز بقدرتها الفريدة على محاكاة طقم طبول كامل عند عزفها بمهارة.

ترتبط الآلة بشكل وثيق بأنماط موسيقية برازيلية عريقة مثل السامبا والتشورو، حيث تعتبر العمود الفقري للإيقاع، وتبرز بشكل كبير في احتفالات "ريو دي جانيرو" السنوية.