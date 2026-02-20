الاتحاد البريطاني لألعاب القوى يقر بالذنب في وفاة رياضي إماراتي

أقر الاتحاد البريطاني لألعاب القوى اليوم الجمعة بذنب المؤسسة في القتل الخطأ للرياضي الإماراتي عبد الله حيايي الذي لقي حتفه أثناء التدريب في لندن عام 2017.

وكان حيايي يستعد للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية لعام 2017 في مركز نيوهام ليجرعندما سقط عليه قفص معدني يستخدم في رياضة رمي القرص.

وأعلنت وفاة حيايي، الذي كان عمره وقتها 36 عاما، في مكان الواقعة. وشارك لأول مرة في منافسات الرمح ورمي الجلة في دورة الألعاب البارالمبية عام 2016 في ريو دي جانيرو.

ووجهت اتهامات بالقتل الخطأ للاتحاد البريطاني العام الماضي، لكنه نفى هذه الاتهامات وقدم دفوعا بعدم الذنب. ومن المقرر أن تعقد المحاكمة في وقت لاحق من هذا العام.

غير أن الاتحاد غير دفوعه للإقرار بالذنب اليوم الجمعة، وقدم محاميه سيمون أنتروبوس الإقرار نيابة عن المؤسسة.

وأقر رئيس الرياضة في بطولة ذلك العام كيث ديفيز (78 عاما) بالذنب أيضا بموجب قانون الصحة والسلامة في العمل. ومن المتوقع أن يصدر الحكم على الاتحاد وديفيز في يونيو/حزيران.

وعبر الاتحاد في بيان عن تعاطفه الشديد مع عائلة حيايي وزملائه في الفريق. وجاء في البيان "يأسف الاتحاد البريطاني لألعاب القوى بشدة على أن الواقعة التي حدثت في يوليو/تموز 2017 أدت إلى خسارة مأساوية لحياة عبد الله حيايي".

عبد الله حيايي هو بطل بارالمبي إماراتي متخصص في ألعاب القوى (رمي القرص، الرمح، ودفع الجلة) ضمن فئة "أف34".

شارك في دورة الألعاب البارالمبية "ريو 2016″، وحقق المركز السادس في رمي الرمح والسابع في دفع الجلة.

حصد فضية بطولة أوقيانوسيا 2016، وفضية وبرونزية الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر في روسيا 2015.