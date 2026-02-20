"هاتريك" توني يقود الأهلي لفوز كبير على النجمة في الدوري السعودي

قلب النجم الإنجليزي إيفان توني الطاولة على رأس فريق النجمة، ليقود فريقه الأهلي لانتصار عريض بنتيجة (4-1)، ليقتسم صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مع الهلال.

المباراة شهدت تقلبات درامية؛ فبينما كان الأهلي يبحث عن فرض سيطرته، صدمه لازارو فينيسيوس بهدف مباغت للنجمة في الدقيقة 27.

وتضاعفت معاناة "الراقي" حين انبرى توني لركلة جزاء في الدقيقة 37، لكنه فشل في هز شباك الحارس فيكتور براغا، لينتهي الشوط الأول وسط حالة من القلق الجماهيري.

وأهدر الإنجليزي أول ركلة جزاء له في الدوري السعودي، بعد أن نجح في تسجيل 17 ركلة متتالية.

تغير المشهد تماما في الشوط الثاني، حيث بدأت الانتفاضة الأهلاوية بأقدام فالنتين أتانغانا الذي منح فريقه قبلة الحياة بهدف التعادل.

ومع طرد لاعب النجمة فيليبي كاردوزو في الدقيقة 58، انفتح الطريق أمام توني للتكفير عن خطئه، ليسجل ثلاثة أهداف متتالية (د 69، ونهاية الوقت الأصلي، وفي الوقت بدل الضائع)، مؤكداً تربعه على عرش هدافي الدوري.

بهذه النتيجة، قفز الأهلي للنقطة 53 ليجاور الهلال في المركز الأول، بانتظار نتيجة "كلاسيكو" الهلال والاتحاد السبت المقبل.