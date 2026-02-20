رياضة|بطولات أوروبية

بالفيديو.. ماذا يعني شهر رمضان لنجم ليفربول إيكيتيكي؟

SUNDERLAND, ENGLAND - FEBRUARY 11: Hugo Ekitike of Liverpool takes to the field prior to the Premier League match between Sunderland and Liverpool at Stadium of Light on February 11, 2026 in Sunderland, England. (Photo by George Wood/Getty Images)
انضم إيكيتيكي إلى ليفربول في يوليو 2025 من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 95 مليون يورو (غيتي)
Published On 20/2/2026
آخر تحديث: 11:08 (توقيت مكة)

تحدث الفرنسي هوغو إيكيتيكي، لاعب ليفربول، عن طقوسه خلال رمضان المبارك، مؤكدا أن الشهر الكريم يمثل له فرصة للتقرب إلى الله وتعزيز الروابط الأسرية.

وقال إيكيتيكي، في مقابلة نشرها نادي ليفربول عبر حساباته الرسمية: "أنا مسلم، ورمضان شهر جميل للتقرب إلى دينك وإلى الناس من حولك، إنه شهر يدفعك إلى العمل الصالح، وأتطلع إلى الصيام وأن أعيش شهرا مليئا بالعبادة".
وأضاف: "أسعى لأن أكون أقرب إلى الله أكثر من أي وقت مضى. رمضان شهر مميز، لكنه أيضا فرصة حقيقية لمراجعة النفس وتعزيز الإيمان".

وأوضح مهاجم ليفربول أن الأجواء العائلية تمنحه دعما كبيرا خلال الشهر الكريم، قائلا: "الكثير من أفراد عائلتي مسلمون، وهم يدعمونني لأنهم يصومون معي خلال هذه الفترة. نكون جميعا معا في المنزل ونتشارك في تعلم أمور ديننا".

وأكد إيكيتيكي أن رمضان بالنسبة له لا يقتصر على الصيام فقط، بل يمثل محطة روحانية مهمة تعزز القيم الإيمانية والترابط الأسري.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

