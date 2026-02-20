بالفيديو.. ماذا يعني شهر رمضان لنجم ليفربول إيكيتيكي؟

تحدث الفرنسي هوغو إيكيتيكي، لاعب ليفربول، عن طقوسه خلال رمضان المبارك، مؤكدا أن الشهر الكريم يمثل له فرصة للتقرب إلى الله وتعزيز الروابط الأسرية.

وقال إيكيتيكي، في مقابلة نشرها نادي ليفربول عبر حساباته الرسمية: "أنا مسلم، ورمضان شهر جميل للتقرب إلى دينك وإلى الناس من حولك، إنه شهر يدفعك إلى العمل الصالح، وأتطلع إلى الصيام وأن أعيش شهرا مليئا بالعبادة".

وأضاف: "أسعى لأن أكون أقرب إلى الله أكثر من أي وقت مضى. رمضان شهر مميز، لكنه أيضا فرصة حقيقية لمراجعة النفس وتعزيز الإيمان".

وأوضح مهاجم ليفربول أن الأجواء العائلية تمنحه دعما كبيرا خلال الشهر الكريم، قائلا: "الكثير من أفراد عائلتي مسلمون، وهم يدعمونني لأنهم يصومون معي خلال هذه الفترة. نكون جميعا معا في المنزل ونتشارك في تعلم أمور ديننا".

وأكد إيكيتيكي أن رمضان بالنسبة له لا يقتصر على الصيام فقط، بل يمثل محطة روحانية مهمة تعزز القيم الإيمانية والترابط الأسري.