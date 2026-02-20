شاهد.. كيف خطف مسعود أوزيل قلوب أطفال لاجئي الروهينغا؟

لمس اللاعب الألماني المعتزل مسعود أوزيل، الفائز بكأس العالم، قلوب الملايين بعد مشاركته في مباراة ودية مع أطفال الروهينغا في أحد مخيمات كوكس بازار في بنغلاديش.

وبعد تسجيله هدفا، لم يحتفل بالأسلوب التقليدي أو تحت الأضواء، بل عانق الأطفال، محولا الهدف البسيط إلى لحظة عاطفية قوية.

وأبرزت هذه اللفتة الإنسانية جانب أوزيل الحقيقي؛ فبعيدا عن الألقاب والشهرة، يواصل إظهار التعاطف والتواضع وروح الإنسانية العميقة.

وكان النجم الألماني المعتزل، الفائز بكأس العالم 2014، زار مخيمات الروهينغا في كوكس بازار رفقة وفد تركي، وإضافة إلى مشاركته في مباراة كرة قدم ودية مع اللاجئين، انضم إلى الإفطار الجماعي الذي أقيم له والوفد المكون من 11 عضوا، بينهم نجم الدين بلال أردوغان، ابن الرئيس رجب طيب أردوغان.

يُذكر أن أوزيل لعب سابقا لريال مدريد وأرسنال، واعتزل اللعب الدولي عام 2018 بعد مسيرة حافلة توجت بكأس العالم مع ألمانيا.