بعد إقالته من مانشستر يونايتد.. ماذا يفعل أموريم في الدوحة؟

شوهد المدير الفني البرتغالي السابق لفريق مانشستر يونايتد، روبين أموريم، في الدوحة هذا الأسبوع وهو يتابع منافسات التنس، وذلك بعد أكثر من شهر على إقالته من تدريب الفريق في يناير/كانون الثاني الماضي.

حضر أموريم مباريات بطولة قطر المفتوحة للتنس، حيث وصل الإسباني كارلوس ألكاراز إلى نصف النهائي بعد فوزه على كارين خاشانوف في بطولة إيه تي بي 500 التي تستمر في الفترة من 16 إلى 22 فبراير/شباط.

وظهر أموريم مع عائلته الصغيرة مسترخيا أثناء متابعة المباريات، مستمتعا بلحظة هدوء بعيدا عن ضغوط خط الملعب بعد تجربته المضطربة مع مانشستر يونايتد.

ومع استمرار التكهنات حول مستقبله في التدريب، يبدو أن المدرب البالغ من العمر 41 عاما يستفيد من فترة راحته، مستبدلا توتر خط التماس بإثارة ملاعب التنس في الشرق الأوسط.