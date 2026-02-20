أدريانو يكشف سر رفضه تكرار تجربة الزواج

كشف اللاعب البرازيلي المعتزل أدريانو لايتي ريبييرو، أسطورة نادي إنتر ميلان، عن موقفه من الزواج بعد تجربته القصيرة التي استمرت 24 يوما فقط مع العارضة ميكايلا ميسكويتا.

وفي كتابه الذي يحمل عنوان "أكبر مخاوفي"، أوضح أدريانو أن السبب الرئيسي وراء عدم رغبته في تكرار الزواج هو كثرة "ثرثرة" النساء "لم أعد أرغب في الزواج، فالنساء يتحدثن كثيرًا".

كما روى عددا من الوقائع التي أثرت على زواجه، من بينها دعوته عددا من أصدقائه إلى شقته خلال الأيام الأولى من الزواج، وهو ما دفع زوجته للمطالبة بطردهم، لكنه لم يفعل.

وأضاف أن مشاهدته لمباراة البرازيل ضد سويسرا في كأس العالم قطر 2022 مع أصدقائه تسبب في استياء زوجته أيضا، مشيرا إلى أن اختلاف وجهات النظر حول أسلوب حياته مع أصدقائه أدى في النهاية إلى قرار الطرفين إنهاء الزواج وإلغاء العقد الرسمي، مؤكدا أنه يعيش الآن سعيدا بعد الانفصال.

وأكد أنه يعيش مع والدته التي تهتم بتفاصيل حياته وتطبخ له كما أن لديه روتينا يواضب عليه، "في أيام الاثنين والثلاثاء أفضل البقاء صامتا للتعافي من عطلة نهاية الأسبوع: أستلقي في سريري، أشاهد فيلما أو وثائقيا، أشرب الكثير من الماء، أشغل المكيف وأتغطى باللحاف"