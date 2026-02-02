3 نجوم يسيطرون على قائمة الأعلى أجرا في آخر 20 عاما

يحتكر الثلاثي الأسطوري ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم منذ عام 2004، وفق تصنيف مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة.

واستثمر بيكهام (50 عاما) شعبيته الطاغية كلاعب محبوب ليتربع على عرش اللاعبين الأعلى أجرا في العالم لمدة 10 سنوات متتالية.

قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في آخر 20 عاما

وحافظ بيكهام -النجم الأسبق لمانشستر يونايتد الذي لعب لعدة أندية كبرى مثل ريال مدريد وميلان قبل اعتزاله بألوان باريس سان جيرمان عام 2013- على صدارته للقائمة منذ عام 2004 حتى 2013.

وكان عام 2008 هو الأعلى أجرا بالنسبة لبيكهام، وفيه كان لاعبا بصفوف لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، وفيه وصل أجره السنوي إلى 50 مليون دولار.

وفي عام 2014 كسر رونالدو -اللاعب الأسبق لسبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس- احتكار بيكهام وحل مكانه على صدارة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم لمدة 4 سنوات متتالية.

وفي عام 2018 أزاح ميسي أسطورة برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان السابق غريمه رونالدو عن صدارة القائمة لعامين متتاليين، قبل أن يستعيد النجم البرتغالي مكانته عام 2020.

وفي الفترة بين عامي 2021 حتى 2025 تقاسم ميسي لاعب إنتر ميامي ورونالدو نجم النصر السعودي صدارة هذه القائمة.

ووصل رونالدو إلى أعلى أجر سنوي للاعب كرة قدم على الإطلاق، إذ بلغ أجره السنوي العام الماضي (2025) 275 مليون دولار.

وتاليا قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم كل سنة منذ عام 2004 بالدولار الأمريكي:

2004: الإنجليزي ديفيد بيكهام 28 مليون دولار.

2005: الإنجليزي ديفيد بيكهام 32.5 مليون دولار.

2006: الإنجليزي ديفيد بيكهام 30 مليون دولار.

2007: الإنجليزي ديفيد بيكهام 33 مليون دولار.

2008: الإنجليزي ديفيد بيكهام 50 مليون دولار.

2009: الإنجليزي ديفيد بيكهام 42 مليون دولار.

2010: الإنجليزي ديفيد بيكهام 43.7 مليون دولار.

2011: الإنجليزي ديفيد بيكهام 40 مليون دولار.

2012: الإنجليزي ديفيد بيكهام 46 مليون دولار.

2013: الإنجليزي ديفيد بيكهام 47.2 مليون دولار.

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو 80 مليون دولار.

2015: البرتغالي كريستيانو رونالدو 79.6 مليون دولار.

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو 88 مليون دولار.

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو 93 مليون دولار.

2018: الأرجنتيني ليونيل ميسي 111 مليون دولار.

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي 127 مليون دولار.

2020: البرتغالي كريستيانو رونالدو 105 ملايين دولار.

2021: الأرجنتيني ليونيل ميسي 130 مليون دولار.

2022: الأرجنتيني ليونيل ميسي 130 مليون دولار.

2023: البرتغالي كريستيانو رونالدو 136 مليون دولار.

2024: البرتغالي كريستيانو رونالدو 260 مليون دولار.

2025: البرتغالي كريستيانو رونالدو 275 مليون دولار.