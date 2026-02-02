هل ينتقل ميسي إلى غلطة سراي التركي؟

زعم معلق كرة القدم التركي الشهير ليفنت توزيمين أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أعطى الضوء الأخضر لنادي غلطة سراي لمشروع خاص لمدة 4 أشهر و12 مباراة، بشرط أن يلعب فقط في إسطنبول.

وفي تصريحات أدلى بها عبر قناة "آسبور" (A Spor)، عقب فوز غلطة سراي العريض على قيصري سبور برباعية نظيفة، أفاد توزيمين أن إدارة النادي التركي عرضت على نجم إنتر ميامي الأمريكي مشروعا يمتد لـ4 أشهر فقط.

وأوضح توزيمين أن النجم الأرجنتيني أبدى موافقة مبدئية على الانضمام إلى النادي الأصفر والأحمر ضمن مشروع خاص يمتد 4 أشهر بشرط أن يلعب في إسطنبول، موضحا أنه سيلعب 12 مباراة بيتية.

واستنادا إلى معلومات استقاها من داخل أسوار النادي التركي، أشار توزيمين إلى أن ميسي يفكر بجدية في هذا العرض كجزء من خطته للتحضير لكأس العالم.

ونقل المعلق التركي عن ميسي قوله إن "وتيرة اللعب في الدوري الأمريكي أصبحت مرهقة للغاية"، وأنه يخشى التعرض للإصابة قبل العرس العالمي، مما يجعله يفضل نظاما تنافسيا أقل إرهاقا بدنيا في هذه المرحلة.

يذكر أن ميسي -الذي قاد إنتر ميامي مؤخرا للتتويج بلقب الدوري الأمريكي- يرتبط بعقد ينتهي عام 2027.