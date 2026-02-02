"توقف عن الرقص".. نصيحة صادمة لنيمار من مدربه السابق

وجّه المدرب البرازيلي مانو مينزيس، المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو، نصيحة لمواطنه نيمار دا سيلفا، نجم سانتوس، وتحدث عن رأيه في إمكانية مشاركة الأخير مع "السيليساو" في نهائيات كأس العالم المقررة الصيف القادم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وخلال تقديمه مدربا لمنتخب بيرو، تناول مينزيس (63 عاما) قضية نيمار، الذي سبق أن أشرف على تدريبه خلال فترة عمله على رأس الإدارة الفنية لمنتخب البرازيل بين عامي 2010 و2012.

وقال مينزيس: "في عام 2011 كنت في أريكيبا (مدينة بيروفية) خلال بطولة كوبا أميركا تحت 20 عاما لمتابعة منتخب البرازيل للشباب، وبعد 6 أشهر من تلك البطولة كان لدينا ستة أو سبعة لاعبين في المنتخب الأول".

وأضاف: "كانت عملية التجديد كبيرة إلى درجة أننا ما زلنا نملك لاعبين سيشاركون في كأس العالم المقبلة (2026) ظهروا في تلك البطولة عام 2011".

وعدّد مينزيس تلك الأسماء: "كان لدينا دانيلو وأليكس ساندرو وكاسيميرو، وكذلك نيمار، الأخير إذا استطاع الحفاظ على لياقته لفترة أطول والتوقف عن الرقص المفرط، فربما يمكننا أن نراه في كأس العالم".

مسيرة مينزيس مع البرازيل

وفي حقبة مينزيس مع منتخب البرازيل، فاز "راقصو السامبا" في 21 مباراة وتعادلوا في 5، مقابل 7 خسارات، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وقاد مينزيس البرازيل في بطولة كوبا أميركا 2011، وفيها ودّع "السليساو" المسابقة من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام باراغواي بهدفين دون رد.

وخلال مسيرته التدريبية الطويلة أشرف مينزيس على تدريب العديد من أبرز الأندية البرازيلية مثل غريميو وكورنثيانز وفلامينغو وكروزيرو وإنترناسيونال وفلومينينسي، كما كانت له تجربة في الملاعب العربية لم تدم طويلاً، إذ درّب النصر السعودي لمدة 5 أشهر فقط عام 2021.

جهود نيمار للمشاركة في كأس العالم 2026

من جانبه، يبذل نيمار حاليا جهودا كبيرة من أجل العودة إلى الملاعب بعد الجراحة التي خضع لها إثر إصابته في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى.

إعلان

وعند عودته المتوقعة خلال شهر تقريبا من الآن، سيعمل نيمار على تقديم مستوى كبير مع فريقه الحالي سانتوس أملا في إقناع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي لمنتخب البرازيل، باستدعائه للقائمة المشاركة في النسخة الـ23 من كأس العالم.

ويلعب المنتخب البرازيلي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العالم (5 مرات)، في المونديال القادم في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب وهاييتي وأسكتلندا.