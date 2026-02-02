كانتي يستعد للرحيل عن الاتحاد السعودي.. أين يتجه النجم الفرنسي؟

ينتظر نادي الاتحاد السعودي، ساعات حاسمة على مستوى ملف الراحلين والقادمين في آخر أيام الانتقالات الشتوية، ويبدو أن حامل لقب الدوري على أعتاب توديع نجم خط وسطه، الفرنسي نغولو كانتي.

وتوصل كانتي لاتفاق مع نادي فنربخشة التركي بشأن الانتقال إلى صفوفه هذا الشتاء، لكن الصفقة لا تزال معطلة انتظارا للحصول على الضوء الأخضر من نادي الاتحاد.

فنربخشة ينتظر الضوء الأخضر لحسم صفقة كانتي قبل إغلاق الانتقالات

وتبدو صفقة انتقال كانتي إلى الدوري التركي معلقة في ضوء الغموض الذي يحيط بمستقبل مواطنه كريم بنزيما مع الاتحاد، حيث أن رحيله المحتمل إلى الهلال سيجعل إدارة الاتحاد متمسكة بنجوم الفريق الذين تلقوا عروضا في الأيام الماضية على رأسهم موسى ديابي وفابينيو، لكن كانتي ربما سيجد بعض المرونة من جانب إدارة الاتحاد بغض النظر عن ملف بنزيما.

وكشفت تقارير إعلامية أن كانتي أجرى بالفعل الفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيع عقود انتقاله رسميا إلى فنربخشة.

وذكرت تقارير صحفية أن عقد كانتي مع فنربخشة يمتد حتى صيف 2028 في صفقة تبلغ قيمتها 4 ملايين يورو نظرا لأن عقده مع الاتحاد ينتهي في صيف العام الجاري، بينما سيحصل على راتب سنوي قدره 8 ملايين يورو مقارنة بـ 25 مليونا كان يتقضاها سنويا مع الاتحاد.

وجاء قرار كانتي بالموافقة على العرض التركي رغبة منه في العودة إلى أوروبا لتعزيز فرص انضمامه إلى المنتخب الفرنسي والمشاركة في كأس العالم 2026.

وخاض كانتي 105 مباريات مع الاتحاد في جميع المسابقات، وسجل وصنع 21 هدفا، كما ساهم في تحقيق الفريق للثنائية المحلية الموسم الماضي.