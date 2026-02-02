رياضة|الدوري السعودي|السعودية

"ميركاتو المليار يورو" يشعل الصراع بين أندية القمة في الدوري السعودي

كومبو كريستيانو رونالدو - النصر رياض محرز -الأهلي كريم بنزيمة -الاتحاد كاليدو كوليبالي - الهلال اللاعبون الأعلى أجرا في الدوري السعودي
من اليمين: محرز وكوليبالي ورونالدو وبنزيمة أبرز صفقات الأندية السعودية (وكالات)
Published On 2/2/2026
آخر تحديث: 21:32 (توقيت مكة)

تشهد كرة القدم السعودية طفرة اقتصادية غير مسبوقة وضعتها في مصاف الدوريات الأكثر إنفاقاً على مستوى العالم. ومع حلول الموسم الحالي 2025–2026، كشفت الأرقام عن حجم الاستثمار الهائل الذي ضخته أندية القمة (الهلال، النصر، الأهلي، والاتحاد) لتعزيز قوتها التنافسية محلياً وقارياً.

"ميركاتو المليار يورو" يشعل الصراع بين أندية القمة

في غضون ثلاثة مواسم فقط، تجاوز إجمالي إنفاق "الأربعة الكبار" حاجز الـ 1.7 مليار يورو. هذا الرقم الضخم لا يعكس مجرد رغبة في جلب النجوم، بل يجسد استراتيجية شاملة لتحويل الدوري السعودي إلى وجهة عالمية أولى، ورفع مستوى القيمة السوقية للبطولة تماشياً مع رؤية المملكة الرياضية.

بورصة الإنفاق: الهلال يغرد خارج السرب

تصدر نادي الهلال قائمة الأكثر إنفاقاً، مؤكداً رغبته في الحفاظ على زعامته الآسيوية والمحلية، بينما جاء النصر في المرتبة الثانية لمواصلة تدعيم صفوفه بأسماء عالمية وازنة.

بث مباشر مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي لكرة القدم
الهلال أكثر الأندية إنفاقا على الصفقات في الدوري السعودي (غيتي)

إليكم ترتيب الأندية الأربعة حسب حجم الإنفاق في المواسم الثلاثة الأخيرة:

  1. الهلال (624 مليون يورو)
  2. النصر (409 مليون يورو)
  3. الأهلي (381 مليون يورو)
  4. الاتحاد (334 مليون يورو)
