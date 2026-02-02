"ميركاتو المليار يورو" يشعل الصراع بين أندية القمة في الدوري السعودي

تشهد كرة القدم السعودية طفرة اقتصادية غير مسبوقة وضعتها في مصاف الدوريات الأكثر إنفاقاً على مستوى العالم. ومع حلول الموسم الحالي 2025–2026، كشفت الأرقام عن حجم الاستثمار الهائل الذي ضخته أندية القمة (الهلال، النصر، الأهلي، والاتحاد) لتعزيز قوتها التنافسية محلياً وقارياً.

"ميركاتو المليار يورو" يشعل الصراع بين أندية القمة

في غضون ثلاثة مواسم فقط، تجاوز إجمالي إنفاق "الأربعة الكبار" حاجز الـ 1.7 مليار يورو. هذا الرقم الضخم لا يعكس مجرد رغبة في جلب النجوم، بل يجسد استراتيجية شاملة لتحويل الدوري السعودي إلى وجهة عالمية أولى، ورفع مستوى القيمة السوقية للبطولة تماشياً مع رؤية المملكة الرياضية.

بورصة الإنفاق: الهلال يغرد خارج السرب

تصدر نادي الهلال قائمة الأكثر إنفاقاً، مؤكداً رغبته في الحفاظ على زعامته الآسيوية والمحلية، بينما جاء النصر في المرتبة الثانية لمواصلة تدعيم صفوفه بأسماء عالمية وازنة.

إليكم ترتيب الأندية الأربعة حسب حجم الإنفاق في المواسم الثلاثة الأخيرة: