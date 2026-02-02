بالفيديو.. مشاجرة دياز وأخوماش ثنائي منتخب المغرب تثير جدلا واسعا

أثار ثنائي منتخب المغرب إبراهيم دياز وإلياس أخوماش الجدل بعد دخولهما في مشاجرة خلال مباراة فريقيهما ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

ولعب أخوماش في التشكيلة الأساسية لفريقه رايو فاليكانو، بينما شارك دياز مع ريال مدريد في الشوط الثاني، بعد نحو أسبوعين من انتهاء مشاركتهما مع منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية واحتلال المركز الثاني خلف السنغال.

مشاجرة دياز وأخوماش تثير الجدل

وتصاعدت حدة التوتر في الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد ورايو، وكان من بين مظاهر ذلك دخول دياز وأخوماش في مشادة كلامية ثم جسدية، الأمر الذي استدعى تدخل زملائهما لفض الاشتباك.

وتساءل عدد من الجماهير عما إذا كانت تداعيات نهائي كأس أمم أفريقيا ما تزال تؤثر على العلاقات داخل صفوف "أسود الأطلس" ونتيجة لها دخل دياز وأخوماش في الاشتباك الجسدي، بحسب صحيفة "المنتخب" المغربية.

وقالت الصحيفة "خلال الأسابيع الأخيرة، ظل إبراهيم دياز محط الأنظار، بعدما انتقل من دور البطل مع المنتخب الوطني إلى دائرة الانتقادات، بسبب ركلة بانينكا الضائعة في نهائي كأس أفريقيا أمام السنغال، التي شكلت نقطة تحول في مسار اللقاء والبطولة".

وأضافت "رغم مساهمة دياز في فوز ريال مدريد الأخير، بدا أن تداعيات نهائي الرباط ما تزال تلاحقه، خصوصا بعد تقارير إعلامية كشفت أن اللاعب عاش واحدة من أصعب فترات مسيرته، وأن بعض زملائه في المنتخب، لم يستوعبوا طريقة تنفيذه لركلة الجزاء في تلك المباراة الحاسمة".

وعبر مواقع التواصل، اعتبرت مغردة مغربية أن الشجار بين دياز وأخوماش له تفسيران لا ثالث لهما، وأحدهما يتعلق بما حصل في نهائي كأس أفريقيا، والآخر بكون أخوماش لاعب سابق في برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد.

وتساءل آخر: "هل لا تزال تداعيات المباراة النهائية تؤثر على علاقة اللاعبين المغاربة فيما بينهم؟".

وعلق ثالث: "لقطة أخوماش ودياز مستفزة جدا، وأتمنى أن تكون نرفزة ملعب وفقط، لأنها للأسف تعطي مؤشرا سيئا عن غرفة ملابس المنتخب".