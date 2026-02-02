برشلونة ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يخوض فريق ألباسيتي واحدة من أهم المباريات في تاريخه، عندما يستضيف برشلونة، غدًا الثلاثاء، على ملعب كارلوس بلمونتي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ويسعى أصحاب الأرض إلى مواصلة مغامرتهم اللافتة في المسابقة، في حين يدخل برشلونة المواجهة بصفته المرشح الأبرز للتتويج، والنادي الأكثر فوزًا بلقب الكأس عبر تاريخ البطولة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مدرب ريال مدريد أربيلوا يطلق العنان لفينيسيوس

مدرب ريال مدريد أربيلوا يطلق العنان لفينيسيوس list 2 of 2 3 نجوم يسيطرون على قائمة الأعلى أجرا في آخر 20 عاما end of list

موعد مباراة برشلونة ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا

تقام مباراة برشلونة وألباسيتي غدا الثلاثاء 3 فبراير/ شباط 2026 على ملعب كارلوس بيلمونتي في ألباسيتي.

وتنطلق مباراة برشلونة وألباسيتي بين الفريقين عند الساعة الحادية عشر ليلا (23:00) بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة (22:00) بتوقيت مصر والتاسعة (21:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألباسيتي

تبث المباراة عبر تطبيق شاهد.

كما يمكنكم متابعة كل تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ألباسيتي.. معنويات مرتفعة ومغامرة متواصلة

يدخل ألباسيتي اللقاء وهو يمر بفترة فنية مميزة، إذ لم يتلق أي خسارة في آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات، محققا أربعة انتصارات وتعادلا واحدا، ما منحه دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة تعد الأبرز في مسيرته الحديثة.

ويحتل الفريق، بقيادة المدرب ألبرتو غونزاليس، المركز الثاني عشر في دوري الدرجة الثانية الإسباني، برصيد 33 نقطة من 24 مباراة، حقق خلالها 9 انتصارات و6 تعادلات وتلقى مثلها من الهزائم.

وبعد خروجه المبكر من مسابقة الكأس في الموسم الماضي، أظهر ألباسيتي تطورا لافتا في النسخة الحالية، ونجح في خطف الأنظار بوصوله إلى هذا الدور، عقب فوزه الدرامي على ريال مدريد في دور الستة عشر بنتيجة 3-2، بفضل تألق البديل غيفتي بيتانكور الذي سجل هدفين حاسمين، أحدهما في الوقت الإضافي.

ولم يسبق لألباسيتي التتويج بلقب كأس الملك، ويعد أفضل إنجاز له في المسابقة بلوغه الدور نصف النهائي في موسم 1994-1995، ما يجعل وصوله إلى ربع النهائي الحالي ثاني أفضل مشوار له في تاريخ البطولة.

ويأتي الفريق إلى هذه المواجهة منتشيا بفوزه الأخير في الدوري على ريال سرقسطة بهدفين دون رد، سجلهما أغوس مدينا وبيتانكور، في مؤشر على الجاهزية الهجومية قبل اختبار برشلونة.

برشلونة.. حامل اللقب وطموح المواصلة

في المقابل، يصل برشلونة إلى ملعب بلمونتي وهو حامل لقب كأس الملك، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 32 لقبا، ساعيا لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم تحت قيادة مدربه الألماني هانسي فليك.

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة من 22 مباراة، حقق خلالها 18 انتصارا وتعادلا واحدا مقابل ثلاث هزائم.

إعلان

وواصل برشلونة سلسلة نتائجه الإيجابية مطلع الأسبوع الحالي، بعدما قلب تأخره أمام إلتشي إلى فوز بنتيجة 3-1، بفضل أهداف لامين يامال وفيران توريس وماركوس راشفورد.

أفضلية تاريخية للعملاق الكتالوني

وتصب المواجهات المباشرة في مصلحة برشلونة، إذ حقق الفوز في آخر ست مباريات جمعته بألباسيتي، فيما تعود آخر مواجهة رسمية بين الفريقين في الدوري الإسباني إلى عام 2005، وانتهت حينها بفوز برشلونة بهدفين دون رد.

الغيابات المتوقعة

ويواجه ألباسيتي شكوكا حول جاهزية هيغينو مارين بسبب إصابة في الفخذ، فيما يستمر غياب إدوارد سيديانو بعد خضوعه لجراحة، في حين يرجح أن يبدأ غيفتي بيتانكور المباراة أساسيا، بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

أما برشلونة، فيغيب عنه غافي بسبب إصابة طويلة الأمد، إلى جانب بيدري الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة، مع ترجيح عودته أواخر فبراير/شباط، وكذلك رافينيا بسبب الإصابة، فضلًا عن استمرار غياب أندرياس كريستنسن لإصابته في الرباط الصليبي.

التشكيل المحتمل لبرشلونة

غارسيا، كوندي، إيريك، كوبارسي، بالدي، فيرمين، أولمو، دي يونغ، جمال، فيران وراشفورد.

التشكيل المحتمل لألباسيتي

مارينو، فاييخو، نيفا، غاميز، ميلنديز، باتشيكو، غوميز، ميدينا، بينتاكور وفالفيردي.