أتلتيكو مدريد يعزز هجومه بالنجم النيجيري أديمولا لوكمان

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن توصله إلى اتفاق مع أتالانتا الإيطالي للتعاقد مع لاعبه النيجيري أديمولا لوكمان، بعقد لمدة أربعة أعوام ونصف.

وقال النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي إن لوكمان وقع على العقد الذي سيربطه بأتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو/ حزيران 2030.

ووصف النادي الإسباني لاعبه الجديد البالغ من العمر 28 عاما بالمتنوع، حيث يمكنه اللعب كمهاجم ثان وكجناح أو كصانع لعب، مؤكدا أنه يمكنه اللعب على الجهتين خاصة لتمتعه بالسرعة والقدرة الهائلة على المراوغة.

وكان لوكمان قد بدأ مسيرته الكروية في فريقا واترلو وتشارلتون أتلتيك، الذي شارك معه للمرة الأولى في الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني 2015، ثم واصل مسيرته حيث لعب لأندية إيفرتون ولايبزج وفولهام وليستر سيتي، قبل أن ينضم إلى أتالانتا في صيف عام 2022، كما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 205.

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد 45 نقطة في الدوري الإسباني، بفارق تسع نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني وعشر نقاط خلف برشلونة المتصدر.