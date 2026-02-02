لماذا أثار قميص برشلونة الثالث جدلا في مواقع التواصل؟

أثار لون القميص الثالث الذي ارتداه لاعبو برشلونة خلال مباراتهم الماضية في الدوري الإسباني أمام إلتشي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أنه كان بإمكان لاعبي برشلونة ارتداء القميص التقليدي باللونين الأزرق والأحمر أمام إلتشي يوم السبت الماضي، فإن النادي قرر خوض المباراة المذكورة بالقميص الثالث باللون البرتقالي.

قميص برشلونة الثالث يثير الجدل

وتسبب القميص في حالة من الجدل خلال المباراة امتدت إلى ما بعد نهايتها، إذ بدا لونه مختلفا أثناء البث المباشر بحسب زاوية التصوير، وهو أمر لاحظه المشاهدون حول العالم.

ويعود سبب ذلك إلى تأثير الإضاءة والكاميرات، إذ يمكنها تغيير اللون تبعا لزاوية التصوير وشدة الإضاءة أو إعدادات معدات التصوير، ما يجعل القميص نفسه يبدو بألوان مختلفة في لقطات وزوايا متباينة، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من التعليقات الساخرة أحيانا، وأخرى تساءلت إذا ما كان يجري على الشاشة حقيقيا أم لا.

ونشر أحد المتابعين على منصة إكس "فكرة جيدة من برشلونة أن يغير القميص لونه تلقائيا. سيكون نجاحا تسويقيا كبيرا للنادي".

وأضاف آخر وقد شعر بالدهشة لرؤيته درجتي لون في ثوانٍ قليلة "لوهلة ظننت أنني بدأت أفقد عقلي أو أن لدي مشكلة في النظر".

وكتب ثالث بنبرة ساخرة "قميص جيد إلى حد أنه يغير لونه".

وكان الموقع الرسمي لبرشلونة أعلن سابقا أن القميص الثالث للفريق الأول خلال الموسم الحالي سيكون البرتقالي.

حينها قال في بيان رسمي "القميص الثالث لنادي برشلونة لموسم 2025-2026 يستحضر الحنين وبريق تاريخ النادي، مع تفاصيل باللونين البرتقالي والأزرق الداكن يجسد هذا الزي روح الانتصار التي تميز انتصارات برشلونة المتواصلة".

وأضاف في جملة تسويقية "هذا القميص مستوحى من ملابس المحترفين، تتضمن مجموعة ستاديوم الخاصة بنا تقنية امتصاص العرق لتمنحك مظهرا مستلهما من المباريات لفريقك المفضل".

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني

وحافظ برشلونة على مركزه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفوزه على إلتشي 3-1 في المباراة التي جرت على ملعب مارتينيز فاليرو لحساب الجولة الثانية والعشرين.

ورفع برشلونة رصيده إلى 55 نقطة متقدما بفارق نقطة وحيدة عن غريمه ريال مدريد الذي انتزع بدوره فوزا شاقا من جاره وضيفه رايو فاليكانو بنتيجة 2-1 ضمن الجولة ذاتها، في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو.