شاهد.. انقطاع الكهرباء يعطل تقنية الفيديو ويؤدي إلى طرد مثير للجدل بالسوبر البرازيلي

أثار طرد لاعب فلامنغو خورخي كاراسكال بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو وقبل انطلاق الشوط الثاني إثر واقعة حدثت في نهاية الشوط الأول تساؤلات جديدة بشأن استخدام التقنية خلال مباراة كأس السوبر البرازيلية لكرة القدم في ملعب ماني غارينشا في العاصمة برازيليا، أمس الأحد.

استخدام تقنية الفيديو يسبب أزمة خلال مباراة السوبر البرازيلية

وجاءت البطاقة الحمراء المثيرة للجدل بعدما احتج لاعبو كورينثيانز بشدة على ضربة بالمرفق من كاراسكال إلى وجه برينو بيدون، قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وظل لاعب وسط كورينثيانز على الأرض عدة دقائق، فيما طالب زملاؤه بمراجعة تقنية الفيديو، لكن لم يستجب الحكم لطلبهم حينها.

وغادر الفريقان الملعب إلى غرف خلع الملابس ظنا منهما أن الأمر قد انتهى.

ومع ذلك، فاجأ الحكم رافائيل كلاين الجميع عندما توجه نحو شاشة إلى جوار خط التماس لمراجعة الواقعة قبل بداية الشوط الثاني وقرر في النهاية أنه يوجد اعتداء ليشهر البطاقة الحمراء للاعب الوسط الكولومبي، مما ترك لاعبي فلامنغو في حالة ذهول.

وأثار القرار الغضب بين لاعبي فلامنغو، الذين اعتقدوا أن أي مراجعة للواقعة كان يجب أن تتم خلال الشوط الأول.

وفاز كورينثيانز (2-0) بفضل هدفي غابرييل باوليستا ويوري ألبرتو ليتوج الفريق باللقب.

البطاقة الحمراء لكاراسكال تُغضب فلامنغو وتثير أسئلة جديدة حول تقنية الفيديو

وقال فيليبي لويس مدرب فلامنغو ومدافع تشيلسي وأتليتيكو مدريد السابق "لم أشاهد شيئا كهذا في حياتي. لا أعلم إذا كان حدث شيء مشابه في أي مكان آخر".

وأضاف "انتظر اللاعبون في الملعب ثم توجهوا إلى غرفة الملابس معتقدين أن الواقعة خضعت للمراجعة بالفعل. أعددنا كل خطتنا على أساس أننا 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، ثم حدث الطرد.. لا أبحث عن مبرر للهزيمة، لكنني لم أشاهد أي شيء مثل هذا من قبل".

أزمة الكهرباء تؤثر في تقنية الفيديو وتؤدي إلى طرد لاعب فلامنغو

ولاحقا، ألقى الاتحاد البرازيلي للعبة باللوم على مشكلات تتعلق بانقطاع الكهرباء، مما أدى إلى هذا التأخير غير المسبوق.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان "انقطاع الكهرباء أثر على عدة قطاعات في الاستاد بين الشوطين، منها غرفة تقنية الفيديو التي ظلت معطلة خلال فترات طويلة من الشوط الثاني".

وأوضح البيان "في البداية، لم توفر الصور المتاحة دليلا قاطعا، ولهذا انتهى الشوط الأول بشكل طبيعي".

وأوضح "بينما كانت الإجراءات لا تزال جارية، أتاح فحص جديد تحديد المخالفة بوضوح، مما أدى إلى توصية بالمراجعة ليتسنى للحكم تقييم الحالة وطرد اللاعب".