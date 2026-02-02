غموض يلف غياب رونالدو عن مواجهة الرياض بالدوري السعودي

أثار خبر غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه النصر ضد الرياض -اليوم الاثنين- في الدوري السعودي لكرة القدم حالة من الجدل وسط تضارب الروايات الإعلامية.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت نقلا عن مصدر داخل نادي النصر أن غياب "الدون" عن مواجهة اليوم يعود لأسباب بدنية بحتة.

أما الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فأرجع غياب النجم البرتغالي لأسباب أخرى.

وذكر خبير الانتقالات عبر حسابه في منصة "إكس" أن غياب "الدون" لا يتعلق بتاتا بعامل بدني أو زيادة أحمال، مما فتح الباب أمام تكهنات بوجود أسباب أعمق خلف الكواليس.

وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على ملف إداري شائك بحسب ما ذكره موقع "الرياضية"؛ إذ سبق لرونالدو أن ضغط مع بداية الموسم لمنح صديقيه "سيماو وسيميدو" صلاحيات واسعة في إدارة التعاقدات، وهي الحقبة التي شهدت طفرة في الأداء والنتائج.

وبحسب الصحيفة فإن تجميد أدوار الثنائي وتقليص نفوذهما داخل المنظومة الفنية بنادي النصر، شكّلا حجر الزاوية في استياء النجم البرتغالي.

يشار إلى أن رونالدو -البالغ من العمر 40 عاما- شارك مع النصر في 18 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي، سجل خلالها 17 هدفا.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، في مقابل 46 نقطة للهلال المتصدر.