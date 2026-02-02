شاهد.. حارس كريمونيزي الإيطالي ينجو من إصابة خطيرة بمفرقعة نارية

أصيب حارس مرمى فريق كريمونيزي إميل أوديرو بمفرقعة نارية خلال مباراة فريقه ضد ضيفه إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الأحد.

وفي الدقيقة الخمسين من المباراة، ألقى مشجعو إنتر ميلان المقذوف الناري باتجاه الحارس أوديرو الذي سقط على الأرض متأثرا بإصابة في ساقه، كما اشتكى من طنين في الأذن.

وبعد توقف اللعب لمدة دقيقتين، استأنف الحكم المباراة بشكل طبيعي، بعد أن تعافى الحارس أوديرو الذي كان معارا إلى إنتر ميلان خلال موسم 2023-2024.

وصرح رئيس إنتر ميلان، جوزيبي ماروتا: "أدين بشدة هذا التصرف الطائش وغير الرياضي على الإطلاق. طوال مسيرتي كلاعب، لم أر شيئا كهذا قط. أنا على يقين من أن جميع المشجعين يشاركونني الرأي؛ فلدينا أيضًا واجب تعزيز الثقافة الرياضية، ولم يكن بوسعنا توقع هذا. بفضل احترافية أوديرو، تمكنا من إنهاء المباراة بسلام".

وبحسب معلومات من صحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مشجع إنتر ميلان الذي ألقى المفرقعة النارية على حارس المرمى أوديرو.

وبفوزه في المباراة 2-0 عزز إنتر صدارته للدوري الإيطالي، رافعا رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول، بفارق ثماني نقاط عن ملاحقه ميلان صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا الثلاثاء مع بولونيا ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وحقق إنتر ميلان فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، ورقم 18 له في الموسم الجاري، مؤكدا هيمنته وجديته في السعي لاستعادة اللقب الذي حققه الموسم قبل الماضي للمرة 20 في تاريخه.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كريمونيزي عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر، ويفصله ست نقاط فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.