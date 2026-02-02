بالفيديو.. بيراميدز المصري يهزم نهضة بركان المغربي ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ضمن فريق بيراميدز المصري، حامل اللقب، تأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه العريض على ضيفه نهضة بركان المغربي بثلاثية نظيفة، مساء الأحد، على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة.

بهذه النتيجة، رفع الفريق المصري رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بفارق 3 نقاط عن نهضة بركان الوصيف، فيما يحتل باور ديناموز الزامبي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وريفرز يونايتد النيجيري رابعا برصيد نقطة واحدة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد، إذ افتتح محمود عبد الحفيظ "زلاكة" التسجيل في الدقيقة 11 بعد عرضية من ناصر ماهر، ليقابلها برأسية متقنة سكنت شباك الحارس المغربي مهدي مفتاح.

وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز ضغطه ونجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 74، بعدما قاد "زلاكة" هجمة مرتدة سريعة ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء إلى ناصر ماهر الذي سددها في الشباك.

واختتم أصحاب الأرض الثلاثية في الدقيقة 80 عن طريق أحمد عاطف، بتسديدة قوية بالقدم اليسرى سكنت الزاوية اليمنى للمرمى، بعد تمريرة من المغربي وليد الكرتي.