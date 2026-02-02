تقارير: بنزيمة ينتقل من الاتحاد إلى الهلال

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم فريق الاتحاد قد وافق على الانتقال إلى الغريم المحلي الهلال.

وينتهي عقد بنزيمة مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، إلا أن تقارير صحفية سابقة أشارت إلى أن نجم وقائد ريال مدريد السابق يشعر بالغضب من العرض المتدني الذي قدمته له إدارة اتحاد جدة لتجديد عقده، ومن ثم فتح ذلك باب الرحيل.

بنزيمة ينتقل من الاتحاد إلى الهلال

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر حسابها على منصة "إكس" إلى أن بنزيمة أتم إجراءات انتقاله في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية الحالية إلى صفوف الهلال.

وأكدت الأمر نفسه صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية والتي أوضحت أن عقد بنزيمة مع الهلال سيمتد لمدة موسم ونصف الموسم.

ولعب بنزيمة 83 مباراة مع الاتحاد بكل البطولات سجل خلالها 54 هدفا كما صنع 17 هدفا.

وعلى مستوى الموسم الحالي خاض نجم الفريق 21 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 16 هدفا بينما لم يصنع أي هدف.