بالفيديو.. حارس مرمى يسجل هدفا نادرا في الدوري البرازيلي

خطف حارس مرمى برازيلي الأضواء بتسجيله هدفا غريبا من ركلة مرمى، قاد به فريقه كوريتيبا للفوز على سيانورت، في ذهاب ربع نهائي بطولة كامبيونات باراناينسي المحلية.

وسدد الحارس بيدرو رانجيل ركلة مرمى قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، لتسقط الكرة أمام منطقة جزاء الفريق المنافس قبل أن تقفز ويعجز الحارس الآخر فيليبي غارسيا عن الإمساك بها لتتهادى في شباكه.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين قبل أن يسجل رانجيل الهدف الغريب في الدقيقة 42، وبه انتهت المباراة.

وذكرت شبكة غلوبو البرازيلية أن هذا الهدف يعد الأول في مسيرة بيدرو رانجيل، الذي انضم إلى كوريتيبا الموسم الماضي على سبيل الإعارة من فلومينينسي، قبل أن يستحوذ كوريتيبا على 50 بالمئة من حقوقه الاقتصادية مقابل 1.5 مليون ريال برازيلي (نحو 312 ألف دولار) في يوليو/تموز الماضي.

بهذا الفوز، أصبح لكوريتيبا أفضلية التعادل في مباراة العودة على ملعب كوتو بيريرا يوم 8 فبراير/شباط المقبل.

وقبل ذلك، يواجه الفريق في الجولة الثانية من الدوري المحلي، كروزيرو خارج أرضه يوم الخميس المقبل.