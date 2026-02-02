بالفيديو .. اعتذار "غريب" من لاعب ياباني يحصد 8.5 ملايين مشاهدة

تصدر نجم كرة الطائرة الياباني، يوجي نيشيدا، منصات التواصل الاجتماعي بعد أن صار نموذجا يُحتذى به في فن الاعتذار الصادق والمبتكر.

فخلال مباراة "كل النجوم" في دوري الكرة الطائرة الياباني (SV League) التي أقيمت في 1 فبراير/شباط الجاري، أصاب نيشيدا بالخطأ إحدى موظفات التنظيم بجانب الملعب أثناء مشاركته في تحدي المهارات.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بالفيديو.. موقف محرج لملاكم فقد شعره المستعار بعد لكمة عنيفة

بالفيديو.. موقف محرج لملاكم فقد شعره المستعار بعد لكمة عنيفة list 2 of 2 ألكاراز يهزم ديوكوفيتش ويتوج ببطولة أستراليا للتنس end of list

بمجرد اصطدام الكرة بها، انطلق نيشيدا صاحب الـ1.87 مترا كالسهم وألقى بنفسه في "زحفة" مذهلة على بطنه امتدت عبر الملعب، وهو يحني رأسه في حركة اعتذار لافتة.

ولم يتوقف عند هذا الحد، بل انحنى للموظفة التي بدت متقبلة للموقف بروح رياضية عالية، حيث تظاهرت بالإصابة وهي تضحك بينما كان نيشيدا يعود إلى أرض الملعب.

حصد فيديو الاعتذار الفكاهي للاعب البالغ 26 عاما أكثر من 8.5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة على منصة "إكس"، وخطف قلوب المتابعين حول العالم.

وعلق أحد المستخدمين بأن الاعتذار يحمل "طاقة الأنمي في ذروتها"، بينما أشار آخر: "صدق الاعتذار حقيقي جدا، ورغم ذلك فهو مضحك بشكل عبثي.. إنها الكوميديا في أرقى صورها".