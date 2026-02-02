النصر ضد الرياض في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يحل النصر ضيفًا على الرياض في مباراة ديربي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وسيضع النصر عينه على المواجهة بين الهلال والأهلي، على أمل الاستفادة من نتيجتها والانطلاق إلى الصدارة حال تعثر الهلال.

واستعاد النصر، بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، نغمة الانتصارات المتتالية بعدما فاز مؤخرًا بثلاثية على الخلود، وقبل ذلك هزم الشباب وضمك والتعاون، ليتمسك بطموح العودة إلى الصدارة من جديد.

ولن تمثل مباراة الديربي عقبة كبيرة أمام كريستيانو رونالدو ورفاقه من أجل تحقيق الفوز الخامس على التوالي، خاصة أن الرياض لا يزال متعثرًا ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

تقام المباراة التي تجمع النصر ضد الرياض، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، اليوم الاثنين، 2 فبراير/شباط الجاري، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق المباراة عند الساعة السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت السعودية وقطر، الساعة 05:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

thmanyah

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

التشكيلتان المتوقعتان

النصر: بينتو، الغانم، مارتينيز، سيماكان، سعد الناصر، ساديو ماني، بروزوفيتش، الخيبري، كومان، فيليكس ورونالدو.

الرياض: ميلان بوريان، أسامة البواردي، سيرجيو، مرزوق تمبكتي، يوان باربيت، سليمان هزازي، محمد صهلولي، إسماعيلا سورو، تيدي أوكو، أنطونيو توزي، إبراهيم بايش.