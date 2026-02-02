العثور على لاعب ميت داخل سيارته بعد مباراة في فرنسا

عُثر على جثة لاعب كرة قدم هاوٍ داخل سيارته في موقف سيارات بمدينة كان بعد مرور يوم على مباراة فريقه.

وذكرت صحيفة "نيس" أن الشرطة عثرت على جثة اللاعب الذي يبلغ من العمر 48 عامًا، فجر يوم الأحد الماضي داخل سيارته التي كانت متوقفة في موقف سيارات ملعب دي مورييه في مدينة كان (ألب ماريتيم).

وكانت زوجة المتوفى قد أبلغت عن اختفائه يوم السبت، بعد أن انتابها القلق لعدم عودته إلى المنزل، وسرعان ما قاد البحث الشرطة إلى الملعب، حيث عُثر على اللاعب الهاوي في سيارته صباح اليوم التالي.

"كان متعبا جدا"

يوم السبت، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، خاض اللاعب مباراة مع فريقه، هوسبيتالييه دانتيب، ضد فريق مونيسيبو دي كان في دوري الهواة.

وبعد أن لعب الشوط الأول كاملاً، ذهب ليستريح على مقاعد البدلاء قبل أن يعود للعب الدقائق العشرين الأخيرة من المباراة.

قال أحد زملائه في الفريق للصحيفة "كان متعبًا، لكنه لم يلعب منذ فترة. ثم إننا لم نعد في العشرين من عمرنا". وأكد لاعب آخر "كان متعبًا، مثلنا جميعًا بعد المباراة".

وبينما تبدو الأسباب الطبيعية هي الفرضية الأرجح للوفاة. فقد فتح تحقيق لتحديد الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها.