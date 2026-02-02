بالفيديو.. دومبيا يقود الاتحاد للفوز على النجمة بهدف نظيف في الدوري السعودي

سجل محمدو دومبيا هدفا مبكرا ليقود الاتحاد للفوز بهدف نظيف على ضيفه النجمة المتعثر في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، مساء الأحد.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، وظل النجمة متذيلا للترتيب وله خمس نقاط.

غياب كريم بنزيمة عن الاتحاد يثير التكهنات بشأن انتقاله للهلال

وغاب القائد كريم بنزيمة عن صفوف الاتحاد للمباراة الثانية على التوالي، وسط تكهنات من وسائل إعلام سعودية باقتراب انتقاله إلى الهلال متصدر الدوري.

ومع غياب هداف الاتحاد، الذي سجل ثمانية أهداف في 14 مباراة بالدوري، اعتمد المدرب سيرغيو كونسيساو على الثلاثي روغر فيرنانديز وحسام عوار وموسى ديابي في الهجوم.

ونجح دومبيا في هز شباك الفريق الزائر سريعا بعدما أطلق تسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة بعد تمريرة من ديابي في الدقيقة الرابعة.

وكاد دومبيا أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 12، بعدما أطلق تسديدة منخفضة من مدى بعيد مرت بجوار القائم الأيمن.

وأرسل بلال بوطوبة لاعب النجمة تمريرة منخفضة مرت من أمام هشام الدبيس الذي لم يلحق بالكرة لتصل نحو الحارس بريدراغ رايكوفيتش.

وبينما كاد عوار، الذي شارك في مركز رأس الحربة، يندب حظه بعدما أهدر فرصة خطيرة، أشار حكم الراية إلى وجود التسلل على زميله فرنانديز في بداية الهجمة.

الاتحاد يتألق رغم غياب بنزيمة ويهزم النجمة المتعثر في دوري روشن

وبعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة، أطلق عوار ضربة رأس مرت بجوار القائم الأيسر لتتفاعل الجماهير القليلة الحاضرة في ملعب الملك عبد الله مع محاولة لاعب الجزائر.

وأطلق ديبي فلوريس لاعب النجمة تسديدة قوية في الدقيقة 55 لكنها كانت في محيط الحارس رايكوفيتش الذي حولها إلى ركلة ركنية.

ورد الاتحاد سريعا ونفذ هجمة مرتدة، لكن فرنانديز تأخر في التسديد ليتدخل ناصر الهليل مدافع النجمة في الوقت المناسب.

وأنقذ فيكتور براغا حارس النجمة تسديدة من مدى قريب من ديابي ليمنع الاتحاد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57.

ولم يتمكن لاعب الاتحاد البديل طلال حاجي (18 عاما) من وضع الكرة في الشباك من عند القائم البعيد بعدما أفلت من الرقابة وافتقر للدقة وهو يستقبل تمريرة عرضية من أحمد الجليدان في الدقيقة 84.

وضغط النجمة بقوة في الدقائق الأخيرة بحثا عن إدراك التعادل، وانطلق علي جاسم من الجانب الأيسر وأطلق تسديدة قوية أبعدها الحارس رايكوفيتش بصعوبة.

وكاد البديل ماجد دوران لاعب النجمة أن يفرض التعادل، لكنه سدد بجوار القائم الأيمن من مدى قريب في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويأمل الاتحاد أن يحصل على دفعة من هذه النتيجة، حتى لو جاءت أمام النجمة الذي لم يفز حتى الآن منذ صعوده لدوري روشن، عندما يحل ضيفا على النصر، الجمعة المقبل.