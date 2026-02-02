حاول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو مجددا الدفاع عن منحه جائزة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال حفل قرعة كأس العالم 2026.

بعد حصوله على جائزة السلام في 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، هاجم ترمب فنزويلا وألقى على الرئيس نيكولاس مادورو.

كما دفعت تصرفات ترمب، من إصلاحات الهجرة إلى هوسه بجزيرة غرينلاند، بعض الدول الأوروبية إلى التفكير في مقاطعة كأس العالم في الولايات المتحدة، باعتبار ذلك خطرًا على سلامة الزوار.

رئيس الفيفا يبرر منح جائزة السلام لترمب

ووسط التوترات الناجمة عن تصرفات الرئيس الأمريكي، والتهديدات بمقاطعة كأس العالم، لا يزال رئيس الفيفا يؤمن بترمب.

وعلى الرغم طريقة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في الولايات المتحدة وسياسات الرئيس المتشددة بشأن الهجرة، أصرّ إنفانتينو على أن هذه الإدارة "لعبت دوراً حاسماً في حل النزاعات وإنقاذ آلاف الأرواح".

وخلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" اليوم الاثنين، أصرّ إنفانتينو أن ترمب يستحق الجائزة.

وقال "يجب علينا فعل أي شيء يُسهم في السلام العالمي، ولهذا السبب، فكرنا لبعض الوقت في مكافأة من يُساهمون في هذا العمل".

رئيس الفيفا يرفض بمقاطعة كأس العالم

كما يرفض رئيس الفيفا بمقاطعة كأس العالم 2026 ويخالف هذا هذا الرأي، وقال "لم تُطرح أي دعوات للمقاطعة من قبل الشركات أو على المستوى الدبلوماسي".

ويعتقد إنفانتينو أن كرة القدم وسيلة لنسيان كل ما هو سيء في العالم، والاستمتاع قليلًا بما وصفه بـ"عالم عدواني نعيش فيه".

وأضاف "أنا ضد الحظر، وأنا أيضًا ضد المقاطعة. أعتقد أنها لا تُجدي نفعًا؛ بل على العكس تمامًا، فهي لا تُسهم إلا في تأجيج الكراهية".