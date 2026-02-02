رياضة|بطولات أوروبية|المملكة المتحدة

أرسنال ضد تشيلسي بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

TOPSHOT - Arsenal's Spanish goalkeeper #13 Kepa Arrizabalaga saves from Chelsea's French defender #29 Wesley Fofana during the English League Cup semi-final first leg football match between Chelsea and Arsenal at Stamford Bridge, in London on January 14, 2026.
أرسنال يدافع عن أفضليته أمام تشيلسي في قمة لندنية لحسم المتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين (الفرنسية)
Published On 2/2/2026
آخر تحديث: 23:56 (توقيت مكة)

يحتضن ملعب الإمارات، مساء غدا الثلاثاء، مواجهة حاسمة تجمع بين أرسنال وتشيلسي في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، حيث يدخل أرسنال اللقاء متمتعا بأفضلية التقدم بنتيجة (3-2) التي حققها في لقاء الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج، وهو ما يضع تشيلسي أمام تحد كبير لتعويض هذا العجز ومحاولة خطف بطاقة التأهل للنهائي.

ويسعى أرسنال الآن للبناء على هذا الانتصار وحجز مكانه في النهائي سعيا لتحقيق أول ألقاب الموسم، لكن سيتعين عليه أولا الدفاع عن أفضليته أمام تشيلسي الذي يمر بفترة جيدة من حيث الأداء والنتائج.

موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تقام مباراة أرسنال ضد تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم لموسم 2025-2026، غدا الثلاثاء، على ملعب الإمارات.

وتنطلق مباراة أرسنال ضد تشيلسي عند الساعة الحادية عشرة مساءً (23:00) بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة مساءً (22:00) بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد تشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

  • 1 beIN SPORTS

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

 

التشكيلتان المتوقعتان

تشيلسي: سانشيز، فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا، كايسيدو، جيمس، إنزو، إستيفاو، كول بالمر، نيتو، غواو بيدرو.

أرسنال: دافيد رايا، يوريان تيمبر، غابرييل، ويليام ساليبا، بييرو هينكابي، مارتن زوبيمندي، مارتن أوديغارد، ديكلان رايس، بوكايو ساكا، فيكتور غيوكيريس، لياندرو تروسارد.

 

المصدر: الجزيرة

