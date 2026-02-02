مدرب ريال مدريد أربيلوا يطلق العنان لفينيسيوس

لم يغادر فينيسيوس أرض الملعب طوال المباريات الـ6 التي تولى فيها ألفارو أربيلوا تدريب ريال مدريد، وهو أمر لم يحدث مع النجم البرازيلي إلا مرة واحدة من قبل.

عندما تولى أربيلوا تدريب ريال مدريد قبل ثلاثة أسابيع، سُئل سريعًا عن فينيسيوس. وأوضحت إجاباته خططه: إبقاء الكرة مع البرازيلي.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإنه باستثناء الظروف غير المتوقعة كالإيقاف الذي يواجهه في ميستايا، سيبقى فينيسيوس دائمًا في الملعب.

وتأكد غياب فينيسيوس، عن مباراة فالنسيا، المقبلة بعد تلقيه بطاقة صفراء خلال مواجهة رايو فاليكانو.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، خاض النادي الملكي ست مباريات، ولم يغادر فينيسيوس أرض الملعب خلالها ولو لثانية واحدة.

خلال فترة مزدحمة من الموسم، حيث يُدير المدربون عادةً عبء عمل لاعبيهم، لم يرَ أربيلوا أن فينيسيوس بحاجة إلى أي راحة.

لم يحدث هذا الأمر مع فيني منذ 3 سنوات عندما كان تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي حيث خاض 6 مباريات متتالية في الفترة بين نهائي كأس العالم للأندية في المغرب ومباراة ريال بيتيس في الليغا في الخامس من مارس/آذار.

وفي حال أكمل فينيسيوس المباراة في لشبونة ضد بنفيكا في ملحق دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن مباراة ميستايا بسبب الإيقاف، فسيكون ذلك أول مرة يخوض فيها سبع مباريات دون استبدال.