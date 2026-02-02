أبو تريكة يحلل انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة ويشبهه بـ"هالاند"

تصدر اسم النجم الشاب حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي، العناوين الرياضية بعد إتمام انتقاله رسميا إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

الصفقة التي جاءت بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء، لم تكن مجرد انتقال لاعب، بل كانت اعترافا جديدا بقيمة الموهبة المصرية.

وخلال ظهوره في أستوديوهات "بي إن سبورتس" القطرية، لم يفوت نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبو تريكة، الفرصة للإشادة بهذه الخطوة.

وعلق أبو تريكة قائلا: "وصول لاعب مصري إلى برشلونة ليس بالأمر الهين، حمزة لاعب يتمتع بأخلاقيات عالية وإمكانيات فنية واعدة".

وأوضح "الماجيكو" أن فلسفة نادي برشلونة في تطوير اللاعبين ستكون "المختبر" الذي يحتاجه حمزة، مشيرا إلى أن أسلوب لعب الفريق الكتالوني الذي يعتمد على المهارة الجماعية والتحرك الذكي سيعالج "النواقص" الفنية لدى اللاعب ويجعله أكثر تكاملا.

نسخة مصرية من هالاند

وفي قراءة فنية لمستوى المهاجم الشاب، شبه أبو تريكة أسلوب لعب حمزة عبد الكريم بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، حيث قال: "حمزة يمتلك خصائص المهاجم رقم 9 الكلاسيكي، القوة البدنية والتمركز داخل الصندوق، وهو يشبه هالاند في اقتناص الفرص".

مصر أم الدنيا.. مصنع مواهب لا يتوقف

واختتم أسطورة الأهلي والمنتخب المصري حديثه بعبارة عاطفية، قائلا: "مصر أم الدنيا، وهي دائما ولادة بالنجوم"، في إشارة إلى أن الموهبة المصرية قادرة على غزو أكبر أندية العالم إذا ما وجدت الرعاية والفرصة المناسبة، كما حدث مع محمد صلاح ومرموش وغيرهم.

وسيلعب حمزة عبد الكريم البالغ 18 عاما مع برشلونة حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، مع خيار الشراء في نهاية الموسم.