ناد برازيلي يتعاقد مع حارس مرمى مدان بجريمة قتل

عادت قضية حارس المرمى البرازيلي برونو فرنانديز لتتصدر المشهد الرياضي من جديد، وذلك عقب إعلان نادي "فاسكو إيه سي" تعاقده رسميا مع اللاعب البالغ من العمر 41 عاما، في خطوة أثارت موجة عارمة من الجدل بالنظر إلى السجل الجنائي المروع للحارس.

ومن المنتظر أن يستهل برونو مشواره مع فريقه الجديد اليوم في مواجهة "فيلو كلوب" ضمن منافسات كأس البرازيل، بعدما أكد المدرب إريك رودريغيز نيته الدفع به أساسيا كبديل للحارس لوساو، فور انتهاء إجراءات تسجيله لدى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وتأتي هذه العودة لتعيد للأذهان تفاصيل الجريمة الوحشية التي هزت الرأي العام عام 2010، حين أُدين برونو بتدبير مقتل صديقته السابقة وعارضة الأزياء إليزا ساموديو للتهرب من دفع نفقة طفلهما؛ حيث كشفت التحقيقات حينها عن تعرض الضحية للتعذيب والخنق قبل تقطيع جثتها وإطعامها للكلاب لإخفاء معالم الجريمة.

ورغم الحكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما، إلا أن النظام القانوني البرازيلي سمح بإطلاق سراحه في عام 2017 بعد قضائه أقل من سبع سنوات فقط، لينتقل بعدها إلى نظام الإقامة الجبرية الجزئية الذي أتاح له العودة لممارسة كرة القدم.

وفي ظل الانتقادات الواسعة التي تلاحق الأندية التي تتعاقد معه، يصر برونو على وصف ما حدث بأنه مجرد "خطأ جسيم" وليس انعكاسا لشخصيته، مشيرا في تصريحات سابقة إلى أنه طلب المغفرة من الله ويرفض محاولات البعض "دفن حلمه" الكروي.

ومع ذلك، يظل التحدي الأخلاقي قائما أمام المنظومة الرياضية البرازيلية، حيث يرى الكثيرون أن استمرار مشاركة لاعب مدان بجريمة تآمر وقتل يمثل إهانة لذكرى الضحية وتقويضا للقيم الرياضية، رغم استغلاله للثغرات القانونية التي منحته حرية التنقل واللعب من جديد.