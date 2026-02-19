المنافسون المحتملون لبرشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

مع انتهاء مباريات الذهاب من مرحلة خروج المغلوب ببطولة دوري أبطال أوروبا، بدأت ملامح الدور ثمن النهائي تتضح أكثر بالنسبة للفرق الكبرى وخاصة قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وحجز برشلونة لنفسه مكانا في ثمن النهائي بعد نجاحه في التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية باحتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري بعدما حصد 16 نقطة.

أما غريمه ريال مدريد الذي كان قريبا من التأهل المباشر قبل المرحلة الأخيرة، فقد سقط بطريقة مفاجئة أمام بنفيكا في ملعب النور بنتيجة 2-4، ليتراجع إلى المركز التاسع وبالتالي أجبر على خوض مباراتين من ذهاب وإياب للصعود إلى دور الـ16.

واقترب ريال مدريد من تحقيق هذا الهدف بعد عودته من البرتغال فائزا على بنفيكا بالذات 1-0 في ذهاب الملحق، لكن عليه تأكيد هذه الأسبقية في مباراة الإياب المقررة الأربعاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

وإذا تأهل ريال مدريد فإنه سيصطدم في الدور المقبل بأحد فريقي سبورتنغ لشبونة أو مانشستر سيتي اللذين أنهيا مرحلة الدوري في المركزين السابع والثامن على التوالي.

في الأثناء حقق باريس سان جيرمان حامل اللقب فوزا هاما على مضيفه موناكو بنتيجة 3-2 على ملعب الأخير، فيما اكتسح نيوكاسل يونايتد مضيفه كاراباخ 6-1 ليقترب من بلوغ دور الـ16.

وتعد هاتان المباراتان في غاية الأهمية بالنسبة لبرشلونة على اعتبار أنه سيقابل أحدهما في الدور ثمن النهائي، علما بأن باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد أنهيا الدور الأول في المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

ومن المقرر أن تسحب قرعة الدور ثمن النهائي يوم الجمعة الموافق 27 فبراير/شباط الجاري، وفيها سيتم تحديد المواجهات النهائية، ومسار كل فريق حتى المباراة النهائية المقررة يوم 30 مايو/أيار المقبل على ملعب بوشكاش أرينا.