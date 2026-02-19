"المتحف ومجدي يعقوب".. صلاح ومرموش يكشفان اختيارات الأفضل

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز باللغة العربية مقطع فيديو جمع نجمي منتخب مصر، عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومحمد صلاح نجم ليفربول، في فقرة أسئلة سريعة تناولت جوانب متنوعة عن مصر ومسيرتهما الكروية.

واستهلت الفقرة بسؤال: "لو زار فريقك بلدك، ما أول مكان ستأخذه له؟"، ليأتي الرد متفقا من النجمين على عراقة التاريخ المصري؛ إذ اختار مرموش الأهرامات، بينما أضاف صلاح إلى الأهرامات زيارة المتحف المصري الكبير، الذي افتتح مؤخرا.

وفي سؤال آخر لمرموش عن شيء تشتهر به مصر، أجاب لاعب مانشستر سيتي: "الإسكواش"، في إشارة إلى تفوق مصر عالميا في هذه الرياضة.

من هو السير مجدي يعقوب؟

أما صلاح، فحين سئل عن أشهر شخصية في مصر، اختار السير مجدي يعقوب، تقديرا لمسيرته الطبية والإنسانية.

السير مجدي يعقوب (91 عاما) هو جراح قلب مصري-بريطاني عالمي، يُعد من رواد عمليات زراعة القلب والرئة في العالم، ويُلقب بـ "ملك القلوب".

أجرى أول عملية زراعة قلب في نيجيريا (1974) وأول عملية زراعة قلب ورئة ناجحة في المملكة المتحدة بمستشفى هارفيلد.

منحته الملكة إليزابيث الثانية عام 1991 لقب "سير" (فارس).

أفضل لاعب في تاريخ مصر

وعن أفضل فريق في بلده، قال مرموش: "وادي دجلة، من حيث بدأت"، في إشارة إلى النادي الذي انطلقت منه مسيرته.

في المقابل، وعندما طرح على صلاح سؤال حول أفضل لاعب في تاريخ مصر، رفض الإجابة وغادر مكانه مبتسما، قائلا: "لم أكن أريد أن أختار نفسي"، في لقطة طريفة.

أما مرموش، فاكتفى بالقول: "سأترك الحكم للناس"، مفضلا عدم حسم الجدل بنفسه.