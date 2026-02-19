بالفيديو.. محمد كنو يوزع "المسواك" على نجوم الهلال احتفاء بقدوم رمضان

في لفتة تعكس الأجواء الإيجابية داخل صفوف نادي الهلال، حرص لاعب الوسط الدولي السعودي محمد كنو، أمس الأربعاء، على توزيع "المسواك" على زملائه في الفريق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ووثق النادي هذه اللحظات عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث ظهر كنو مرتديا الثوب التقليدي ويتجول في مرافق النادي حاملا حقيبة مليئة بالمساويك، مقدما إياها للاعبين بابتسامة وتحيات رمضانية.

وبدأ الفيديو بلقطة لكنو وهو يقدم المسواك إلى المدافع كاليدو كوليبالي، قبل أن يمر على عدد من نجوم الفريق مثل سالم الدوسري وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي مازحه كنو قائلا: "لا تأكله"، ما أثار ضحكات الحاضرين.

كما شمل التوزيع لاعبين آخرين من بينهم ألكساندر ميتروفيتش وروبن نيفيز ورينان لودي والحارس ياسين بونو، حيث تبادل اللاعبون التهنئة بالشهر المبارك في أجواء ودية.