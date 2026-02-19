الدقيقة بـ100 يورو.. أندريك يفرض الانضباط في تدريبات ليون (فيديو)

لفت النجم البرازيلي الشاب أندريك الأنظار خلال الحصة التدريبية لفريق أولمبيك ليون، أمس لأربعاء، بعدما أظهر انضباطًا لافتًا وحرصًا كبيرًا على احترام المواعيد.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الفرنسي مقطع فيديو يُظهر اللاعب شديد الانتباه لأي تأخير من زملائه، مهما كان بسيطًا، في إشارة واضحة إلى رغبته في ترسيخ ثقافة الالتزام والدقة داخل المجموعة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فليك "الغاضب" يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم

فليك "الغاضب" يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم list 2 of 2 تشيلافيرت يهاجم مبابي بتصريحات مهينة end of list

ولم يقتصر الأمر على اللاعبين فحسب، بل شمل أيضًا أفراد الطاقم الفني.

وكان ليون قد اعتمد مؤخرًا نظامًا داخليًا جديدًا في مقر تدريباته، يربط الالتزام بالمواعيد بفرض غرامات مالية فورية تُحتسب بالدقيقة، حيث أدرج توقيت الحضور ضمن معايير الانضباط اليومي داخل الفريق.

وطبّق الجهاز الإداري لائحة واضحة تنص على دفع 100 يورو عن كل دقيقة تأخير عن موعد المران، مع بدء احتساب الغرامة فور تجاوز توقيت التجمع، دون استثناءات، وذلك بهدف تعزيز الانضباط خلال المرحلة الحالية من الموسم.

كما تم تنظيم آلية التنفيذ عبر إشراف مباشر من المسؤولين عن متابعة التوقيت وتوثيق المخالفات أسبوعيًا، على أن تُخصص حصيلة الغرامات لتمويل أنشطة جماعية للفريق، من بينها وجبات عشاء مشتركة لتعزيز الروح الجماعية.

ويحتل أولمبيك ليون حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة من 22 مباراة، بعدما حقق 14 انتصارًا، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى خمس هزائم.