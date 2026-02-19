لامين جمال نجم برشلونة يحتفل بحلول شهر رمضان

احتفل لامين جمال نجم برشلونة الإسباني بحلول رمضان المبارك بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام برفقة أحد أصدقائه.

لامين جمال يحتفل بحلول شهر رمضان

وشارك جمال (18 عاما) صورة عبر إنستغرام برفقة صديق مغربي له يدعى صهيب، ويرتدي كلاهما ملابس إسلامية تقليدية، وأرفق معها رمزا للقلب، في إشارة إلى احتفاله بحلول رمضان والتزامه بالصيام، بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن الصورة التقطت في المنزل الجديد الذي اشتراه لامين جمال مؤخرا في أحد أحياء برشلونة الراقية.

ويولي نادي برشلونة اهتماما كبيرا بالحالة البدنية لنجمه لامين جمال، خاصة في الفترة القادمة التي تتزامن مع رمضان المبارك.

وفي ظل التزام جمال بفريضة الصيام للموسم الثاني على التوالي منذ صعوده إلى الفريق الأول، فإنه يعمل على الموازنة بين الصيام والحفاظ على جاهزيته البدنية في أعلى مستوى ممكن، خاصة أن الفريق يمر بالفترة الحاسمة من الموسم الكروي.

وستكون مباراة برشلونة وليفانتي المقررة الأحد القادم على ملعب كامب نو ضمن الجولة 25 من الليغا، وستقام عند الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 16:15 بالتوقيت المحلي، هي الأولى لجمال في رمضان الحالي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن التزام لامين جمال بفريضة الصيام لا يمثل مشكلة بالنسبة لبرشلونة الذي سبق له تطوير خطط غذائية خاصة لتقليل تأثير الصيام على لاعبيه السابقين من بينهم أنسو فاتي المعار إلى موناكو، وعثمان ديمبيلي اللاعب الحالي لباريس سان جيرمان.

وشملت الخطة تنظيم وجبات الطعام بعناية خلال الفترة المسائية لضمان التغذية السليمة، مع تجنب تناول الأطعمة الثقيلة في وقت متأخر من الليل التي قد تؤثر على راحة جسده أو أدائه خاصة في يوم المباريات، مع مراعاة تعويض السوائل التي يحتاجها الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام.

روتين لامين جمال في رمضان

وكان لامين جمال قد تحدث عن روتينه اليومي خلال رمضان المبارك في مقابلة سابقة، وقال في تصريحات أبرزتها الصحيفة ذاتها "أستيقظ عند الساعة الرابعة صباحا وأتناول الطعام. بعد ذلك يمكنني الاستيقاظ متأخرا عن بقية زملائي لأنني لا أتواجد في وجبة إفطار الفريق".

وأضاف "بعدها أذهب للتدريب ثم أعود إلى غرفتي وأصلي، وهكذا حتى يحين وقت الإفطار. كما أتناول الإلكتروليت للحفاظ على الترطيب لبقية اليوم".